2026彰化市跨年晚會 金曲歌后孫淑媚領軍陪民眾倒數迎新年

「馬到成功・喜滿門」2026彰化市跨年晚會登場，孫淑媚領軍陪民眾倒數迎新年。圖／記者鄧富珍攝





為迎接2026年到來，彰化市公所將於114年12月31日（星期三）晚間7時30分起，在旭光西路舉辦「馬到成功・喜滿門」2026彰化市跨年晚會，邀請市民朋友齊聚一堂，在熱鬧歡樂的氛圍中倒數迎新年。

晚會節目內容豐富多元，集結社區、學校及民間團體輪番演出，呈現舞蹈、國樂、歌唱、熱舞等多樣表演，展現在地文化與青春活力；並安排多組知名藝人接力演唱，陪伴民眾High翻跨年夜。卡司陣容包括陳竟飛、陳佩賢、阿蘭AC、原子邦尼、陳衣宸、陳申珮（ㄧ綾）等人氣歌手輪番登台，並由金曲歌后孫淑媚壓軸登場，與現場民眾一同倒數迎接2026年，勢必再掀跨年熱潮。

彰化市長林世賢誠摯邀請全國各地朋友踴躍參加，一起在彰化迎接嶄新的一年，祝福大家新年「馬到成功、喜滿門」。圖／記者鄧富珍攝

活動現場亦規劃豐富摸彩活動，獎項包含iPhone 17、55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、微波爐、咖啡機等多項好禮，增添跨年驚喜。彰化市長林世賢誠摯邀請全國各地朋友踴躍參加，一起在彰化迎接嶄新的一年，祝福大家新年「馬到成功、喜滿門」。

市公所社會課提醒，為維護活動期間交通秩序與安全，旭光西路（中山路二段路口至南瑤路路口）及曉陽路17巷（旭光西路路口至曉陽路路口），將自114年12月31日上午8時起至115年1月1日凌晨5時止實施交通管制，請汽、機車配合現場人員指揮並勿駛入管制路段；有停車需求者，可多加利用彰化市成功停車場。

歌手陳竟飛演唱。圖／記者鄧富珍攝

彰化市公所也特別感謝矽品精密工業股份有限公司及財團法人日月光文教基金會，對「2026彰化市跨年晚會」活動的大力支持與贊助。相關活動資訊，歡迎洽詢彰化市公所，電話04-7222141分機1715、1714。

新住民協會精彩舞蹈表演。圖／記者鄧富珍攝

彰化市迎接2026年跨年晚會，12月31日（星期三）晚間7時30分起，在旭光西路熱鬧登場。圖／記者鄧富珍攝

