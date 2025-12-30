2026彰化月影燈季正式開燈 帕拉斯邀大家尋找童年回憶

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】2026彰化月影燈季12/27在八卦山大佛風景區正式開燈，有雙IP Rody跳跳馬、櫻桃小丸子燈光秀及功夫特別版大佛光雕展，開燈後，彰化縣政府邀請到近日超夯新人樂團帕拉斯PALLAS帶來精彩演出，帕拉斯表示：「在八卦山大佛前演出真的很興奮，又看到櫻桃小丸子燈光秀，同年記憶都會來了」，帕拉斯也邀請大家即日起至2026 / 3 / 1，八卦山風景區一起玩樂與打卡，找回童年回憶。

▲2026彰化月影燈季正式開燈（楊珊雯拍攝）

帕拉斯表示：「對於八卦山大佛都是國小時的記憶，現在再來到大佛前表演很興奮」，帕拉斯提到：「下午在彩排時，邊彩排邊看夕陽好浪漫，而晚上看到大佛與觀景台的夜景，心情瞬間被療癒並且很放鬆」，而被問到彰化美食，帕拉斯直說肉圓真的太好吃了。

▲新人樂團帕拉斯PALLA（楊珊雯拍攝）

接下來2026年的新計畫，帕拉斯希望2026年能把第二張專輯做好，持續退出更多新的音樂，讓大家更認識我們帕拉斯PALLA。