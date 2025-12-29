2026彰化月影燈季登場 跳跳馬+櫻桃小丸子燈光秀、功夫大佛光雕展、交通資訊一次看！

2026彰化月影燈季即日起至2026年3月1日止，在八卦山大佛風景區熱鬧登場，展期共65天，每天晚上17:30至22:00開燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody與櫻桃小丸子雙IP聯名主題燈光秀，迎接即將到來的馬年。

（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）

2026彰化月影燈季三大亮點

以馬年為主題：將整座八卦山裝扮成歡樂的跳跳馬戲團，有各種逗趣的馬戲燈組、旋轉木馬及精彩的燈光秀，是拍照打卡的最佳去處。

有超萌雙IP：除了馬年主角跳跳馬Rody，還邀請到孩子最愛的櫻桃小丸子來這裡作客，經授權開發兩款跳跳馬小提燈，絕對吸睛。

燈光秀展演：由巨型Rody與櫻桃小丸子主燈，搭配小丸子原版授權主題曲和大家熟悉的中文配音，打造超豐富的聲光饗宴。

2026彰化月影燈季（圖片來源：彰化縣政府）

燈光秀時間表

此外，彰化子弟九把刀的最新賀歲大片《功夫》也加入堅強陣容，週五到週日加碼特別版雷射光雕秀，航向奇幻的功夫世界，一起來親身體驗，感受光影在夜晚變化的所有夢幻。

展演時間配合日落時間進行調整。

展演日：每週五六日、國定假日、農曆春節連假，限定加碼功夫限定版光雕秀(大佛方向)

展演時間：每兩場燈光秀間逢15分、45分開演

小提醒：燈光秀展演時請勿於九龍池下與步道上拍照及錄影，以免相機受損

燈光秀時間表（圖片來源：彰化縣政府）

旋轉木馬搭乘方式

2026彰化月影燈季展期長達65天，展區精彩且活動豐富，並貼心設置旋轉木馬供遊客乘坐，只要憑114年12月到115年2月於彰化縣消費300元以上收據或發票(包含雲端發票)，或現場加入彰化縣政府「愛玩彰化」LINE好友即可免費搭乘1次。（已是line好友輸入"月"即可產生兌換券）

另外，在「2026彰化月影燈季」、「2026花在彰化」、「2026員林燈會」3個地點，以LINE掃描指定QRcode，完成2個集章即有機會抽中iphone17、switch2等豐富獎項。一起慢遊彰化，更不能錯過入選台灣500碗的在地美食及500甜的彰化甜點。

旋轉木馬搭乘規則（圖片來源：彰化縣政府）

2026彰化月影燈季活動資訊

時間： 即日起至2026年3月1日

燈區每日開燈時間： 17:30～22:00

地點： 八卦山大佛風景區

網站： 「月影燈季」活動官網

交通資訊：

◆大眾運輸：

廣告 廣告

(1)搭高鐵至臺中站下-轉搭【台灣好行6936鹿港祈福線】至文化局（八卦山大佛風景區)站下

(2)搭臺鐵至彰化站下-轉搭【員林客運6911(往六股路）】至縣議會站下車或搭乘彰化客運18路(八卦山大佛線)。

◆自行開車：國道1號-彰化交流道下-省道臺19線-卦山路。

八卦山周邊景點順遊

半日遊路線：大佛區→天空步道→親子探索區 (溜滑梯) →卦山村

一日遊路線：大佛→天空步道→遊客中心→扇形車庫→小西街美食

資料來源：彰化縣政府

資料整理：Vinge

👉 想看更多好吃好玩推薦歡迎加入粉絲團！