(記者廖建智嘉義報導)迎接2026年元旦，嘉義市經國新城、精忠新城(1)日皆舉辦升旗典禮，邀請市民朋友共同迎接新的一年。黃敏惠市長主持完市府前元旦升旗典禮暨健行活動，隨後前往參加兩社區和民眾一起升...
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，查出太子集團以位在帛琉的渡假村作為據點，經營洗錢水房，從事跨國網路博奕洗錢，經營渡假村、提供場所者為石姓男子。檢察官今天（2日）指揮調查局執行第5波搜索，約談、拘提石男等7人到案，晚間移送北檢複訊。
(記者廖建智嘉縣報導)「2026阿里山日出印象音樂會」（1）日在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台熱鬧登場，陪伴民眾迎接嶄新的一年。嘉義縣政府特別結合音樂會由縣長翁章梁等人主持「2026台灣燈會」倒...
隨著新的一年到來，盛傳已久的警政高層異動終於有比較具體的消息，由於台北市警察局長李西河、刑事局長周幼偉等10多名警政高官即將在本月16日屆齡退休，目前傳出能肩負首都治安任務，最讓人注目、也最讓高層放心的人選，是具備刑事背景的高雄市警察局長林炎田；而高雄市治安首長的接手人選，外界推測都是與高雄頗有淵源的航警局長趙瑞華接任。
2026年元旦登高望遠竟傳出多起意外。苗栗縣泰安鄉知名登山景點「虎山」與「大石門瀑布」1日下午接連發生山難事故，兩名女性山友在健行途中因地滑、體力不支等因素摔傷受傷，導致骨折無法行走。苗栗縣消防局緊急動員特搜大隊與義消挺進山區，展開長達近10小時的接力式救援，直到深夜11時才全數撤離返隊。
又到了領年終獎金、新年紅包時節！王道銀（2897）祭出利率高達8.8%的新台幣高利活儲，但限新台幣10萬元以內，條件還包括限新戶，自成功開戶次一營業日起算兩個月，可享新台幣階梯高利活儲優惠，另亦有一個月8.8%的美元定存高利優惠。
民眾黨前主席柯文哲為協助立委陳昭姿推動《人工生殖法》修法，今天先後拜會藍綠黨團。拜會民進黨團時，民進黨團當面向他拜託，在總預算案上多幫忙，柯文哲則自嘲「我現在是朝廷欽差要犯欸！」
[NOWnews今日新聞]新竹縣長楊文科明年卸任，國民黨包括現任副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘都有意爭取接棒，日前經黨中央協調後，林思銘決定退出初選。而陳見賢昨（1）日戴上一副黑框眼鏡，現身新竹...
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日早盤先上漲53.08點開高後，最高一度高漲399.83點至29,363.43點，終場收在29,349.81點，漲幅1.33%、漲...
台南市北區成大醫院前的小東路一帶，2日下午2時許發生7車連環撞車禍，陳男駕駛的自小客車因「不明原因」推撞前方停等車輛，共導致7車受損、車輛駕駛受傷，詳細肇因有待調查釐清。
對於全球《英雄聯盟》賽事的粉絲們來說，LCK 賽區 T1 戰隊的中路選手 Faker 無疑是最傳奇的一位選手。載他到目前為止的 12 年職業生涯中，10 次挺進世界大賽、8 次殺進了季中邀請賽，其中更帶領隊伍拿下了 6 次《英雄聯盟》世界大賽冠軍獎盃與兩次季中賽冠軍，更帶領韓國國家隊斬獲 2022 年亞運冠軍。而現在，這位電競傳奇選手也獲得韓國政府官方肯定，今（2）天獲韓國總統李在明頒發韓國體育界最高等級勳章「青龍章」。
[NOWnews今日新聞]美國佛羅里達州在去年最後幾天，氣溫降至攝氏4度至零下6度左右的低溫，成近25年來西南佛州最冷的新年前夕。有氣象學家在社群分享，冷血動物綠鬣蜥凍到僵住，甚至從樹上摔下來掉在地上...
南部中心／洪明生、莊舒婷 屏東-高雄報導屏東東港跨年活動中，有一名女歌手演唱歌曲羊咩咩，過程中學羊叫的片段，讓觀眾印象深刻，笑說這是動物方程式真人版，而歌手是58歲的謝采吟，她曾參加歌唱節目，去年發行的自創曲羊咩咩還拍攝MV，被稱作羊咩咩歌后的她如今在跨年晚會中爆紅。
地方中心／陳崇翰 基隆報導這麼寒冷的天氣，誰這麼過分，偷走住家的熱水器！受到強烈大陸冷氣團影響，全台冷颼颼，可是在基隆地區，卻有宵小鎖定民宅的熱水器，看準防火巷裡面，鮮少有人注意，就在光天化日之下，大膽犯案，似乎還專挑新款熱水器，警方初步統計，至少有六戶民宅遭竊，暫時沒有熱水可用。
停車繳費完離場，竟有被多收錢！？有民眾控訴在北投一間民營停車場停了將近1個半小時，繳費後卻被卡在出口，結果跑馬燈顯示要再繳50元的停車費，原來這裡的緩衝時間只有5分鐘，雖然沒違法，但停管處發現當事停車場無執照已違規。
彰化芬園郵局一名48歲孫姓郵差，前年執勤途中遭倒塌的黃花風鈴木壓死，她80多歲的母親悲痛不已，提國賠求償321萬元，路樹主管機關交通部公路局中區養護工程分局卻辯稱，郵差雨天出勤也有過失，還主張求償要扣除喪葬補助，但法院都不採信，進期判決國賠146萬元。
墨刻圖書,囤物族,斷捨離,整理,版權書,整理魔法,心動,整理術,墨刻出版,收納 家裡亂糟糟時，人往往會不自覺地想逃離；但當空間被整理得舒適、物品被美美地擺放出來，家的存在又能重新變得療癒、安心。其實，幸福的生活往往從「看見家裡真正的樣貌」開始。這裡將分享一種顛覆傳統整理法的新觀點：東西不丟也沒關係，真正重要的是重新創造空間。 特別是對在家時間更長的銀髮族而言，整理不是割捨，而是讓生活更自在、更有希望的方式。只要透過簡單的移動與重新配置，就能為房間注入新的呼吸，也替自己留下心動的餘裕。整理不再是無止盡的馬拉松，而是找回幸福感的旅程。讓我們以 5 個步驟，把心愛的物品擺得更美，讓家再次成為最讓人安心的地方。
中信兄弟於休賽季期間，除持續推動海外訓練計畫外，也同步佈局2026年度春訓與整體訓練藍圖，全面提升春訓品質，為全新賽季奠定穩固基礎。球團2日正式公告，將邀請韓國傳奇球星李大浩擔任春訓期間的客座打擊教練，期望協助團隊長打型打者強化穩定性與長打效率，並學習在高壓情境下的打擊思維與心態調整，進一步提升比賽解讀與臨場應對能力。
才剛迎接新的一年，新北淡水元旦就發生一起死亡車禍，56歲毛姓清潔員騎車外出上班時，遭後方酒駕車輛衝撞身亡，而肇事駕駛，不但肇事逃逸還打算潛逃出境，最後被警方策動到案也被收押禁見，而受害家屬與肇事方今天(1/2)都來到報驗現場，而酒駕同車的肇事親友還一度掩面痛哭，似乎非常懊悔。