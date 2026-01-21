「2026彰化月影燈季」加碼Fun送跳跳馬小提燈

記者古可絜／綜合報導

為讓大小朋友開心迎接寒假，彰化縣政府將於1月24日在八卦山風景區大佛前廣場辦理「2026彰化月影燈季－寒假燈場 馬上開玩」活動，邀請小朋友最喜歡的YOYO家族熱力開唱，搭配兼具傳統文化與童趣魅力的金宇園掌中劇，還有孫悟空、大黃蜂巨型人驚喜現身，歡迎民眾前往賞燈、看表演。

1月24日下午4點起，將限量發放2,000個專屬跳跳馬Rody IP紀念小提燈，邀請親子一起提燈漫遊燈場，從白天玩到夜晚，感受「不論早晚，馬上開玩」的節慶魅力。「2026彰化月影燈季」展期持續至3月1日，每晚九龍池廣場前都有迷人的燈光展演，另月影燈季也串聯「花在彰化」與「員林燈會」，只要完成任兩處掃描LINE QR Code集章，就有機會把iPhone 17等好禮帶回家。

彰縣府提醒民眾可自高鐵臺中站搭乘「臺灣好行6936鹿港祈福線」至文化局站，或由臺鐵彰化站轉乘員林客運6911、彰化客運18路公車抵達會場周邊，行動不便者亦可預約搭乘低底盤的臺灣好行6936路線，友善又便利；自行開車的民眾，可將車輛停放於山下周邊停車場。此外，MOOVO公共自行車亦串聯多處站點，民眾可於「彰化縣立圖書館」、「卦山村」或「彰化藝術高中」站還車後步行入場，以實際行動支持環保永續。

彰化縣政府將於1月24日在八卦山風景區大佛前廣場辦理「2026彰化月影燈季－寒假燈場 馬上開玩」活動。（彰化縣政府提供）

邀請小朋友最喜歡的YOYO家族熱力開唱。（彰化縣政府提供）