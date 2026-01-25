2026彰化月影燈季 寒假出遊首選

苗栗縣 / 綜合報導 擁有3百多年歷史的苗栗後龍山邊媽祖，百年來首度來到台中市區贊境，並在東區的 樂 成宮駐駕，與旱溪媽祖同殿受香，吸引大批信眾前來參拜。山邊媽祖預計在樂成宮停留7天，31日辭駕返回苗栗後龍，回程前還要與旱溪媽祖、大庄媽祖同 遊 大慶夜市，在台中掀起追媽祖熱潮。身披金色繡袍、頭戴鳳冠，祂是來自苗栗後龍的山邊媽祖，右手邊則是穿著彩色神衣的旱溪媽祖，兩尊媽祖神像並肩安座，在樂成宮大殿中，形成難得一見的畫面，不少民眾前來參拜，手持清香虔成祈求媽祖庇佑，也有民眾拿出手機紀錄。信眾說：「在網路上跟電視上，都有看到山邊媽在這裡，然後我們就想說特地來看，祂從苗栗過來，我想說要來這邊來拜媽祖，媽祖很靈感，好開心喔，所以一定要來看祂，因為我一直本來就很喜歡山邊媽。」台中樂成宮董事長何敏誠說：「本來就人都很多，但今天比平常的禮拜一更多了3倍。」記者潘虹恩說：「山邊媽祖首度來到台中樂成宮駐駕，預計在這邊停留7天，吸引大批民眾過來參拜。」山邊媽祖，過去常與「粉紅超跑」白沙屯媽祖一同遶境，這次是百年來，首度到台中市贊境，贊境就是受其他宮廟邀請進行繞境活動。24日山邊媽祖鑾轎從南屯萬和宮出發，信眾人山人海，隨後走訪萬春宮，傍晚更前往旱溪夜市，最後駐駕樂成宮，這次活動的因緣，來自過去參與白沙屯媽祖遶境，所結下的深厚情誼。台中樂成宮董事長何敏誠說：「媽祖的意思啦，來跟我們的神轎互相姊妹談話，種下了一段佳話。」山邊媽祖預計在1月31日辭駕，返回苗栗後龍，回程前將與旱溪媽祖、大庄媽祖，「三媽」同遊台中大慶夜市，百年首見的台中行，也在台中掀起一股追媽祖的熱潮。 原始連結

華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言