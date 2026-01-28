2026彰化永續旅行論壇登場 小王子邱明憲打造地方合作與永續觀光策略

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】為推動彰化永續旅行發展與可行性，由吾線共正旅創基地與旅庫彰化特別在假日共同主辦的 2026 彰化永續旅行論壇，活動安排在最具代表性的彰化市百年古蹟高賓閣舉行，吸引地方業者、旅遊從業者、青年及旅遊愛好者熱烈參與。活動集結多位國內永續實踐者與專家學者，就永續旅遊的策略、落地實作與聯盟共創進行深度對談與座談交流。

一場以彰化永續旅行發展的論壇在高賓閣舉行，吸引地方業者、旅遊從業者、青年及旅遊愛好者熱烈參與。（圖／記者周厚賢攝）

主辦單位指出，近年來國內旅遊熱度波動，受到語言環境與國內旅遊意願下降等因素影響，讓不少國人轉而選擇海外旅遊，對國內旅遊市場造成挑戰。本次論壇旨在透過永續觀光的角度，提出能夠強化國內旅遊吸引力的策略與實際方向，重新喚起旅客對本土旅行的關注與期待。論壇並希望透過在地協作與社群力量，串連跨界資源與行動，打造更具永續競爭力的旅遊模式。

主辦單位期盼藉由本次論壇透過永續觀光的角度，提出能夠強化國內旅遊吸引力的策略與實際方向。（圖／記者周厚賢攝）

論壇分上午與下午兩大篇章，上午以「島嶼的廣度」為主題，聚焦跨域路徑與 ESG（環境、社會與治理）策略在永續旅遊中的運用。受邀講者包括南迴永續旅行聯盟發起人 武薩恩．卡羅（Osan Karo），分享如何以聯盟模式串聯邊陲鄉鎮打造永續旅行產業鏈；邱翊則從企業永續旅遊的需求與趨勢切入，解析 ESG 驅動下旅遊需求的轉變；曾喜鵬教授則從學術觀點分析跨區域永續路線實踐。下午場聚焦於「彰化的深度」，從地方實作面討論永續旅遊如何在地落地與擴散。湯凱杰分享海線濕地資源與企業合作實例；文化資產活化與循環經濟則由 紀筱榆深入剖析，讓參與者了解在地文化如何與旅遊體驗結合，打造文化旅遊新亮點。

從交流時段看見台上與台下熱烈討論，就能感受彰化地區相關民眾熱切期盼觀光新思維的注入（圖／記者周厚賢攝）

主辦單位 邱明憲表示，彰化擁有豐富的古蹟文化、在地農特產與自然風貌，但若要將這些資源轉化為永續旅遊動能，需要透過跨界對話、聯盟合作以及民間與政府共同參與的討論。此次論壇不只是經驗分享的平台，更鼓勵地方業者與民眾在對話中形成共識、凝聚力量，共同描繪彰化永續旅遊的未來願景。活動最後，主辦單位也透露將以論壇交流內容作為基礎，推動「彰化永續觀光白皮書」的前期建構，藉此形成更具體的策略建議與行動目標，期望在未來能持續深化彰化作為永續旅行目的地的潛力與實踐能量。