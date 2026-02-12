2026彰化縣媽祖祈福文化節 媽祖聖筊擇定10月9日至11日舉辦

彰化縣長王惠美(前)擲筊擇定10月9日至11日舉辦媽祖祈福文化節活動。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

二0二六彰化縣媽祖祈福文化節擲筊求好日活動，十二日在爐主宮廟芳苑普天宮舉行，由縣長王惠美擲筊請示今年彰化縣媽祖祈福文化節辦理吉日，在十三間媽祖宮廟主委與各界來賓共同見證下，擇定國曆十月九日至十一日(農曆八月二十九日至九月二日)連續三日舉辦，屆時十三間宮廟媽祖神尊將集結於爐主宮廟芳苑普天宮，供信眾參拜，讓民眾一次就可獲得十三尊媽祖的神力加持和庇佑。

王惠美表示，感謝爐主宮廟的用心，以及其他十二間媽祖廟的齊心協力，共同傳承及發揚媽祖文化，媽祖祈福文化節除了推廣媽祖文化外，同時也有遶境及相關活動，內容精彩可期，邀請大家共襄盛舉，來芳苑普天宮祈福拜拜。

王惠美指出，芳苑鄉擁有獨一無二的沿海文化及生態地景，其中芳苑潮間帶牛車採蚵是近海養蚵發展出來的獨特方式。還有芳苑海空步道可以讓遊客沿著步道走入紅樹林與潮間帶，近距離觀察豐富的溼地生態，感受海風拂面與夕陽落日的浪漫美景。

芳苑普天宮總幹事鄭建上表示，屆時歡迎全國信眾參加一年一度的媽祖祈福文化節，向媽祖拜拜祈福、鑽轎底，欣賞精彩的傳統戲曲表演。

文化局表示，後續縣府和芳苑普天宮將攜手展開籌備工作，由爐主宮廟依循傳統辦理宗教科儀與遶境賜福，縣府則整合各界資源，結合芳苑王功地區的景點與美食，規劃文化展演、公益活動、觀光旅遊與產業市集，邀請民眾來彰化芳苑，拜媽祖、走步道、搭海牛，體驗一趟最道地的宗教與生態觀光之旅。