【2026彰化縣長競爭烈2-1】謝家曖昧、藍營母雞難產 破除執政魔咒恐靠藍白合

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

藍綠白布局2026地方選舉，國民黨籍彰化縣長王惠美將在2026年底卸任，地方傳出，王惠美屬意前副縣長、縣府工策會總幹事洪榮章角逐縣長；同時，藍營現任彰化縣府參議的柯呈枋也積極爭取，但地方流傳「2屆國民黨、1屆民進黨」魔咒，引發選民「西瓜效應」。另外，民眾黨立委張啓楷也表態有意參選，王惠美是否能順利交棒，或是藍白合作，成為外界關注。

彰化縣議會國民黨團副書記長曹嘉豪指出，彰化有個魔咒「2藍必有1綠」，現在王惠美執政2屆，多數選民也升起「換人做做看」的想法，站在國民黨角度，當然不希望政策恐因政黨屬性不同而中斷，對彰化並非好事。他認為，政策推動本來就有利弊，一定要有人當壞人推動福利全縣的政策，不能說停就停。

曹嘉豪分析，無論洪榮章或柯呈枋在政策協調上都有相關經驗，也相當優秀，洪榮章在黨務系統服務過，可惜未曾參與過任何選舉，選戰經驗、知名度相對弱勢；而柯呈枋現任彰化縣政府參議，府內許多活動都可見其身影，且曾任立委、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署署長，也是前縣長卓伯源時期的縣副縣長，無論資歷、經驗都較為豐富。但他也澄清，國民黨過往在彰化沒有初選機制，王惠美也並沒有特別挺誰，只是讓有志者都嘗試。

「勝選就是最大公約數！」曹嘉豪坦言，如果民眾黨前主席柯文哲要來參選，他也樂見其成，對百姓來說，都不在乎誰擔任縣長，但對於政黨來說，贏了才能延續政策，甚至爭取經費。

國民黨不具名人士坦言，國民黨現在很多事情確實不如預期，主因在於新任黨主席鄭麗文與黨中央對兩岸的對策不明，加上彰化政黨輪替魔咒，影響淺藍與中間選民投票意願。

至於藍營普遍認為，立委謝衣鳯是最有勝選可能，但其參選態勢仍不明，該名人士認為，以民進黨應會由立委陳素月或黃秀芳其一出線，若國民黨也派現任立委，一定能發揮相當影響力，但謝的胞弟、縣議會議長謝典林仍不放棄議長寶座，加上地方上有「府會不能一家親」的看法，成為謝衣鳯參選縣長最大難題。他直言，選縣長花費動輒數千萬，若無投入家族資源，光靠謝衣鳯一人無法決定，謝家已有初步共識，就待公開。

而近日社群媒體出現「謝衣鳯彰化縣長後援會」，謝衣鳯表示「很訝異」，也澄清並非認識的人所策劃，目前黨中央尚未討論彰化縣長候選人，一切待黨中央決議。

但據觀察，鮮少經營紛絲團的謝衣鳯，在非洲豬瘟解禁當日，上傳由AI製作、吃控肉飯的影片，近日也有更新，也被綠營認為，恐有測風向之意。

白營方面，外傳張啓楷原將主力放在2026嘉義市長選舉，但日前民眾黨主席黃國昌點名他劍指彰化，一度傳出他不想選。對此，民眾黨彰化縣黨部新聞部主任蕭是程澄清，張啓楷曾任彰化縣工商展策進會總幹事，又是彰化女婿，對彰化並非全然陌生，且張與前立委陳杰有30多年交情，溫宗諭（陳杰姪子）擔任民眾黨部主委後，也有聯繫、商討，目前組織盤面已經較為穩固。

至於是否藍白合？蕭是程坦言，現在就以提升民調為努力方向，合作時程不確定，先維持民眾黨自身步調，待藍營態勢較為明朗時，再看黨中央如何決策。

另外，外界原先認為，白營可能推派基層實力強的6連霸縣議員張雪如，對此，張雪如表示，張啓楷在彰化人脈基礎深、問政能力也強，黨中央派哪個人都尊重。她說，若真的要藍白合，她個人也樂觀其成，倘若藍白不合，恐將由綠營拿下彰化。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝、CNEWS匯流新聞網資料照

