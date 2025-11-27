【2026彰化縣長競爭烈2-2】陳素月、黃秀芳各有優勢 初選後能否整合成關鍵 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

2026百里侯選戰升溫，各方陣營陸續積極布局、推派人選，彰化縣長王惠美因2屆任期已滿，加上地方素有「2任藍營執政，就換綠營作」的政黨輪替魔咒，讓民進黨內高達4位登記參選意願，包括獲「正國會」力挺的立委黃秀芳、連任4屆「新潮流」立委陳素月、彰化市長林世賢，以及曾任兩屆彰化市長、並擔任過地方黨部主委的邱建富。

民進黨原在彰化採徵召制，但黨中央選對會19日約談參選意願者，協調4人未果，決定以民調結果。搭配選對會綜合評估，即「類初選」方式，最後由黨主席賴清德拍板提名，預計最快12月18日結果出爐、最晚12月底前決定提名人選。

民進黨不具名人士指出，該機制雖有對比式民調，但結果僅內參，未對外公開，提名權還是掌握在高層手裡，免不了黨內原先擔憂的「內定」問題。他說明，黨內原是擔憂內定人選傳言甚囂塵上，黨中央才出手協調，但卻不以最公正的初選機制定奪，反而採類初選，恐有分裂的風險。

民進黨人士解釋，黃秀芳外型與形象親切討喜，加上2022年披綠袍參選彰化縣長，為她打開全縣知名度，這次本應由黃再戰，但也因此引發民進黨內異音，認為應當進行黨內初選；類初選方式確定後，幸好4人都認為這是較公平機制，就待結果出爐。

針對整合問題，彰化縣議員楊子賢分析，檯面上4位候選人其3位，包括黃秀芳、林世賢、邱建富都屬於北彰化地區，人脈、政策推動與政績相對重疊性高，反觀陳素月握有南彰化大票倉的選民，但無論誰初選勝出，未來都要面臨整合問題。他直言，在剩不到一個月時間內，4人除衝刺之外，也都是良性互動；如果有「扯後腿」的情形，黨中央應該會以黨紀處分。

外界指出，黃秀芳這次捲土重來，民調上略有領先，反觀陳素月「起步」略顯晚。對此，楊子賢認為，可能之前黨內初選制度沒有百分百確定，每位擬參選人的選戰節奏也各有不同，但他在地方聽聞約略55波，且陳素月有前彰化縣長魏明谷力挺，誰出戰尚未有定論。

「我為了選縣長已準備12年，不能每次都要讓我禮讓對方。」邱建富表示，儘管選對會拍板以類初選方式進行，他不滿意，但仍可接受，至少不是先前傳出的徵召方式。他重申，只要選舉過程符合公開透明的原則，自己勝出，有信心贏回彰化；輸了，也會願賭服輸，不會脫黨參選。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝、取自黃秀芳臉書

