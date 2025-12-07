2026彰化縣長選戰升溫！ 藍3強啟動協調.綠4人月底定人選

彰化縣 / 綜合報導

藍綠布局2026地方首長選戰，這回來關心中台灣的彰化縣，國民黨籍的縣長王惠美8年任期屆滿後，誰來接棒引起關注，目前黨內有呼聲頗高的立委謝衣鳯，另外兩位前副縣長洪榮章與柯呈枋也摩拳擦掌，三人今（7）日都出席黨慶活動，現場氣氛微妙，彼此幾乎零互動。至於民進黨方面，選對會將在月中進行對比民調，預計12月底能拍板由誰出戰。

國民黨主席鄭麗文向立委謝衣鳳送上擁抱，7日出席彰化黨慶活動，場內熱鬧之餘，為了備戰2026縣長選舉，有志者們當然沒缺席。黨員一字排開，藍營內有意願角逐彰化縣長的人剛好同框，包含在前排的謝衣鳳。

前副縣長洪榮章，以及站在謝衣鳳後面的另一位前副縣長柯呈枋，看看現場氣氛有些微妙，謝衣鳳還尬笑了一下隨後先行離開，雖然沒有預期的火藥味，但社群空戰已經打得兇。

前彰化縣副縣長洪榮章說：「它的麵非常的Q彈。」2位前副縣長上演美食戰，祭出私房口袋名單，洪榮章帶大家吃餃子，柯呈枋則介紹北斗特殊飲料香菜拿鐵，兩人勤跑地方，是否也給謝衣鳳帶來壓力？

記者VS.立委(國)謝衣鳯說：「委員這樣是有意願嗎，我們會跟中央黨部共同來討論。」即便目前謝衣鳳呼聲高，但黨內兩位挑戰者也磨刀霍霍，民進黨方面則馬上就要進行類初選民調，綠委陳素月把握時機辦造勢活動，立委(民)陳素月VS.支持者說：「那天再幫素月顧電話，這樣好不好(好)。」

不只陳素月黨內還有立委黃秀芳，及彰化市長林世賢、前市長邱建富，將在12月15日到18日擇一天舉辦對比民調，由選對會綜合評估後提報主席賴清德徵召提名，預估12月底前就會決定人選。2026彰化縣長之爭，藍綠誰來戰都還沒拍板，國民黨力求守住藍天民進黨則要拚翻轉藍天變綠地。

