2026彰化縣長選戰 民進黨4搶1、國民黨2人表態角逐

下屆彰化縣長改選，民進黨4搶1參加黨內初選；國民黨已有2人表態角逐。（圖：李河錫攝）

2026彰化縣長選戰未演先轟動，藍綠陣營表態參選者眾多。即將舉辦黨內初選的民進黨，分別有立委陳素月、黃秀芳，前彰化市長邱建富與現任市長林世賢等4人登記參加黨內初選。國民黨方面，前副縣長洪榮章、前立委柯呈枋都已表態角逐。（李河錫報導）

2026年縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表與村里長將全面改選，彰化縣長改選方面，藍綠陣營表態參選者眾多，即將在12月份辦理黨內初選的民進黨，分別有南彰化的立委陳素月、北彰化立委黃秀芳，以及前彰化市長邱建富和現任市長林世賢等人，都已登記參加黨內初選。

國民黨方面，前副縣長洪榮章、前立委柯呈枋表態角逐，立委謝衣鳳雖然還未鬆口，近期也是勤跑基層，布局動作頻頻。積極爭取民進黨黨內提名的立委陳素月3日展現團結的氣勢，偕同「新芽連線」5名縣議員楊子賢、洪騰明、張欣倩、藍駿宇與劉珊伶，揮軍前往彰化市、展開掃街拜票，希望提高在北彰化的聲量與知名度，爭取鄉親支持、力拚初選過關！

陳素月強調，彰化要繼續進步，需要有能力、有執行力的人來帶領，會同新芽連線5名縣議員，不僅結合跨世代的思維與能力，傾聽基層最真實聲音，希望有機會把鄉親的叮嚀與期待，化成具體推動縣政與建設的政策實踐。