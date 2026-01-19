2026彰化賽車節熱鬧開幕 （圖／彰化縣政府提供）

由彰化縣政府指導，台灣極限賽車運動發展協會主辦的「2026 彰化國際賽車節」，在彰化田中高鐵站熱鬧展開。現場有方程式賽車的競速表演及滑步車趣味競賽，讓周邊道路頓時化身城市賽道，引爆競速熱潮。



彰化縣長王惠美表示，彰化國際賽車節今年邁入第5年，匯集超過數百位國內外頂尖車手同場較勁，並吸引數萬名賽車迷與民眾湧入彰化田中。讓更多朋友在感受競速激情的同時，也能認識彰化豐富多元的城市風貌。

彰化國際賽車節賽道採用的「U 型反覆式賽段」設計，大幅提升過彎技巧與操控難度，不僅全面考驗車手實力，也讓現場觀眾能清楚欣賞高速進出彎的精彩瞬間。近距離感受引擎轟鳴、輪胎摩擦與高速過彎交織而成的極限震撼。