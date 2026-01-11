2026彰化賽車節1/17-18震撼登場 250位國內外車手同場競技

▲眾所矚目，全台車迷引頸期盼，由台灣極限賽車運動發展協會主辦的2026第五屆彰化賽車節，將於 2026年1月17日（星期六）、18日（星期日），在田中高鐵彰化站周邊道路盛大登場。（資料照片／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】眾所矚目，全台車迷引頸期盼，由台灣極限賽車運動發展協會主辦的2026第五屆彰化賽車節，將於1月17日、18日，在田中高鐵彰化站周邊道路盛大登場，彰化縣長王惠美感謝議長謝典霖及所有議員對於運動賽事及縣府預算的支持，透過舉辦賽車節，讓民眾認識彰化深厚的產業實力，也促進在地企業與國際車手、車隊之間的交流，帶動觀光與產業發展，打造彰化具特色的「賽車經濟」，邀請全國民眾一同感受城市化身賽道的熱血震撼。

廣告 廣告

彰化國際賽車節今年邁入第五屆，賽事規模再升級，集結超過 250 位國內外頂尖車手同場競技，賽道採用 「U 型反覆式賽段」設計，兼具技術性與觀賞性，讓民眾能近距離欣賞高速競逐的精彩畫面，展現彰化城市能量與運動魅力。

▲彰化縣長王惠美感謝議長謝典霖及所有議員對於運動賽事及縣府預算的支持，帶動觀光與產業發展，打造彰化具特色的「賽車經濟」。 （資料照片／彰化縣政府提供）

彰化不僅是農業重鎮，更擁有全台最完整的汽車零配件產業鏈。活動期間除精彩賽事外，現場也同步規劃汽車產業展示、市集活動及在地特色展區，結合觀光與休閒，適合親子、車迷與一般民眾共同參與。活動場域鄰近高鐵站，交通便利，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往。