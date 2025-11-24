2026彰縣長選戰綠營民調未納入採比對選項 柯呈枋批造成結果偏差誤導民意





2026彰化縣長選戰，針對有報導指出民進黨民調採綠藍「對比式」，並未將中國國民黨籍彰化縣長擬參選人柯呈枋納入比對，且認為柯呈枋與其他參選者屬性雷同、加入與否無差別。對此柯呈枋說，這樣的說法過於簡化。

「同款不同師傅！」雖然目前都在縣府體系，但柯呈枋的路，是從基層公務員一步一腳印走出來的。歷任法務部科長、勞動部分署長、立法委員、縣府處長、副縣長，橫跨中央與地方、行政與立法，超過三十年實務經驗，政策思維與治理能力完全不同層次。這也是許多鄉親、基層公務體系、青年與專業團體期待柯呈枋投入選戰的原因。

民進黨民調採綠藍「對比式」柯呈枋未納入比對 造成結果偏差誤導民意

柯呈枋表示，若民調刻意少一位具代表性、具有實質支持度的人選，結果勢必失真，對彰化整體發展並非好事。我們不能讓民調變成「結果先決」、形式檢驗，民調應該反映民意，而不是塑造民意。

柯呈枋表示他的立場始終一致，尊重機制、尊重專業，但更要尊重真正的民意，任何民調未完整納入具參選意願、且獲社會高度關注的人選，都可能造成結果偏差，甚至誤導民意。

