「2026影·為愛《台灣新世代影視人物》」登上韓國釜山內容市場 12位台灣青年創作者向國際發聲

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圖說：由台北市影音節目製作商業同業公會（T.M.P.A）策劃製作的「2026影·為愛《台灣新世代影視人物》」專題影片，10日在Busan Contents Market（BCM）2026台灣館正式展出。

【記者蔡富丞/釜山報導】由台北市影音節目製作商業同業公會（T.M.P.A）策劃製作的「2026影·為愛《台灣新世代影視人物》（Taiwan Emerging Screen Talent Showcase Series）」專題影片，於6月10日在亞洲重要內容產業盛會——Busan Contents Market（BCM）2026台灣館正式展出，透過12位台灣青年影視創作者的創作故事與產業觀點，向國際買家及影視產業人士展現台灣影像創作的新世代力量。

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本次專題以「人物故事」為核心，聚焦青年創作者如何在台灣影視創作環境中發展自我風格，並透過電影、戲劇、音樂與AI影像等不同形式，描繪出台灣當代影像文化的多元樣貌。影片同步提供中英文字幕，讓來自世界各地的產業人士得以深入了解台灣新世代創作者的創作理念與文化背景。

圖說：「2026影·為愛《台灣新世代影視人物》」專題影片透過國際市場展會平台，讓世界看見台灣影視人才的創新能量與創作潛力。

台北影音公會表示，隨著全球內容產業快速發展，台灣青年創作者在國際影展、串流平台及新媒體領域表現日益亮眼，公會特別規劃本專題，希望透過國際市場展會平台，讓世界看見台灣影視人才的創新能量與創作潛力。

此次受訪的12位創作者橫跨電影、戲劇、表演藝術及AI內容領域，包括《老娘就要這麼活》、《空姐復仇記》導演朱岩蘭、《這個世界有病》演員張可芙、演員張嵇宇、AI影視創作者周應璽、創作歌手李賢治、導演方也真、龔秋蓉、馮光偉、林珮瑩、蔡松穎、藍偉豪，以及短片《梅花梅花幾月開》導演吳姵吟等青年創作者，共同呈現台灣影視產業新世代的創作面貌。

其中，新銳導演林珮瑩（Ruby）在專訪中分享最新電影《人生的跳板－直播間》的創作歷程。該片取材自她多年深耕直播產業的真實經驗，透過直播主的成長故事，呈現外界較少看見的產業面貌與職涯挑戰。她表示，希望藉由作品打破社會對直播產業的刻板印象，讓更多人看見從業人員背後的專業與努力。

而以畢業製作《梅花梅花幾月開》受到矚目的青年導演吳姵吟，則分享自身擔任志工的真實經歷如何轉化為創作養分。她透過青少年與弱勢兒童互動的故事，描繪逆境中仍勇敢成長的生命韌性，也傳遞出台灣社會的人情溫暖與互助精神。

台北影音公會指出，「2026影·為愛《台灣新世代影視人物》」不只是一次人物專訪，更是一項為台灣青年影視創作者建立國際能見度的重要計畫。透過BCM 2026的展出，讓來自亞洲及全球的內容平台、製作公司與買家，有機會認識台灣新世代創作者及其作品，進一步促進國際合作與內容交流。

公會表示，本專題在釜山內容市場獲得不少國際業者關注，未來也將持續於Telefilm Vietnam 2026等國際展會播映，透過人物故事連結世界，讓更多人看見台灣影視創作的活力與未來發展潛力。