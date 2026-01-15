2026必備神卡！專家教戰這樣刷卡最划算，國內外消費、行動支付、網購回饋一次看

近年不少銀行推出主打「切換刷」的信用卡，在不同消費情境下搭配不同權益，回饋規則也越來越多元。Gogolook（6902）旗下「袋鼠金融」分析2026年信用卡權益變化，國內消費、海外刷卡、網購到生活繳費一網打盡，協助消費者快速掌握刷卡重點。

國內消費怎麼刷？這五張卡回饋賺飽飽

國內一般消費是信用卡使用最頻繁的場景，從超商、餐飲到百貨與交通支出，幾乎天天都會刷到。尤其通路廣、限制少的卡別，成為多數消費者的主力卡，袋鼠金融也首推五張 2026 年綜合型神卡。

​永豐 DAWHO 現金回饋卡（大戶卡）在今年做了大變動，成為新一代神卡，不用切換、不用選通路，適合小資無腦使用。

若為大大等級，享有最基本的國內 1%、國外 2% 現金回饋無上限；大戶等級則有國內 3.5%、國外 4.5%，但須注意加碼的 2.5% 有每月 400 元回饋上限，刷 16,000 元就封頂；若升格大戶 Plus 用戶，並綁定數位帳戶自動扣卡費、申請數位帳單，即可享有國內 5%、國外 6%，加碼的 4% 也有每月 1,000 元的回饋上限，每月可刷 25,000 元。

​滙豐 Live+ 現金回饋卡一般消費享有 0.88% 回饋，在餐飲、購物、娛樂加碼通路消費則有 3.88% 回饋，回饋上限為每月 888 元。若綁定滙豐帳戶自動扣繳加碼 1%，於精選國家包含日本、新加坡、馬來西亞等國餐飲消費再也加碼 1%，最高可多達 5.88%。

​袋鼠金融指出，想要無腦刷現金回饋，滙豐現金回饋御璽卡享有國內 1.22%、海外 2.22% 現金回饋，現金回饋無上限，是全力衝一般消費的好選擇。

如果習慣「切換刷」信用卡機制、願意精算每日回饋的消費者，則可選擇台新 Richart 卡，七大切換方案共 60 大通路可享有最高 3.8% 台新 Point 回饋，其中消費者最常用的 LINE Pay 回饋 2.3% 台新 Point，保費免切換也享有 1.3% 回饋。

最後，國泰世華 CUBE 卡也是「切換刷」信用卡的熱門首選，享最高 3.3% 小樹點回饋無上限，可切換樂饗購、趣旅行、玩數位、集精選四大權益，在國內有諸多通路，包括百貨、超商、量販、外送、餐廳、影音串流，慶生月還可享最高 10% 小樹點回饋。小資族群有基本 3% 回饋條件，3.3% 回饋則須為國泰財富管理貴賓。

出國旅遊刷卡不心痛，海外消費最高享 13% 回饋

出國旅遊，選對信用卡回饋省更多。中國信託 uniopen 聯名卡海外回饋很有感，享基本回饋 3% 及實體店加碼 8%，每月回饋上限 500 點，而且免登錄、無最低消費，出國刷卡就有 11%。

永豐幣倍卡國外一般消費為 2% 回饋，申請電子帳單並完成帳戶自動扣繳卡費設定，海外實體交易加碼 4% 回饋，回饋上限 300 元。若是新戶，三個月內在日韓越泰消費加碼後最高到 10% 回饋。

第一銀行 iLEO 卡國外一般消費為 2% 回饋，每月上限 500 元。外幣再加碼 1% 回饋上限 200 元，最高 3% 回饋。如果是新戶則再加碼 10% 回饋，享最高 13%回饋。

星展 eco 永續卡在日本、韓國、新加坡、泰國、歐美國家享有 5% 現金回饋，每月回饋上限為 600點，要注意的是海外回饋限使用實體卡。

3 月 31 日前，中國信託 LINE Pay 信用卡在日本、韓國、泰國、美國實體店面消費享有 5% 回饋，需登錄活動，回饋上限 450 點。

根據交通部觀光署公布的數據顯示，去年國人最常出國的目的地為日本，就佔了所有國家的 35%，共計超過 600 萬人次。袋鼠金融盤點兩張「旅日神卡」：玉山熊本熊卡在日本一般消費享有 2.5% 現金回饋無上限，在指定商店消費，還能享有最高 8.5% 現金回饋，包括交通卡加值、藥妝店、遊樂園等，但注意需申請電子帳單，並綁定玉山帳戶自動扣繳卡費。使用玉山 Wallet 在日本 PayPay 消費，最高享 5 %優惠，含日本 PayPay 消費 3.5%、免收1.5%國外交易服務費，每季回饋上限 100 元。

聯邦吉鶴卡也是日本旅遊回饋的首選之一，透過日幣消費享有 2.5% 回饋無上限，透過以下指定任務，即可享有11% 回饋，包含：登錄 Apple Pay 綁定消費活動加碼 1.5%；上一期帳單達 3 萬元再加碼 1%；新戶消費加碼 3%；日本指定熱門商店消費加碼 3%，包括超商、樂園、百貨公司、量販店，全都拿就可享有 11% 回饋，但需注意加碼的 8.5% 都有回饋上限。





網購、行動支付族必看！選對卡回饋再升級

袋鼠金融表示，民眾消費習慣轉往線上，若想同時涵蓋網購和行動支付消費，首選第一銀行 iLEO 卡，在行動支付和網購通路享有 2% 回饋，包含 LINE Pay、街口支付、momo、蝦皮、外送平台等，且指定行動支付當月消費 1,000 元再加碼 1%，共可享有 3% 回饋，若為新戶則再加碼 10% 回饋，總計最高是 13%。

匯豐匯鑽卡主打網購、行動支付與外送權益，在指定行動支付、國內外網購平台、串流影音平台消費，享有最高 3% 回饋，回饋上限為每月 2,000 元。指定行動支付包括街口支付、Paypal，網購外送包括 momo 購物網、Uber Eats。

玉山 Ubear 卡綁定 e 化帳單，即享有指定網路消費最高 3% 現金回饋，其中有 2% 回饋上限每月 200 元、國內外一般消費享 1% 現金回饋無上限。指定網路消費包含行動支付、網購、網站消費等。

此外，玉山 Unicard包含 LINE Pay、全支付、街口支付、悠遊付等八大行動支付在內的百大通路都有回饋，並且提供三種切換方案，基本的「簡單選」有 3% 回饋，「任意選」則可挑選 8 家通路，享有最高 3.5% 回饋，兩個方案的每月回饋上限皆為 1,000 點 e point；「UP 選」是訂閱升級制度，花費每月 149 點 e point 即可升等，在百大通路享有最高 4.5% 回饋，每月回饋上限 5000 點。如為新戶，則再加碼 3% 回饋，因此能享有最高 7.5%回饋。

如果網購為主力消費，可考慮聯邦銀行 LINE Bank 聯名卡在網購、遊戲、影音串流平台享 4% 回饋，其中加碼的 3% 每月回饋上限 300 元。滙豐 Live+現金回饋卡在購物通路，包括百貨、網購平台消費，可享有 3.88% 回饋，每月回饋上限為 888 元，大約每月可刷 29,600 元左右封頂，完成自動扣繳任務再加碼 1% 回饋，每月回饋上限 200 點。

水電瓦斯、電信費也能回饋！固定支出別再白刷

繳電信費首選第一銀行 iLEO 卡！在中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、神腦國際消費享有 2% 現金回饋，每月回饋上限 500元。使用聯邦銀行綠卡代扣水、電、瓦斯費、電信費、路邊停車費即可享有 1% 回饋，每月回饋上限 100 元。

使用台新街口卡，在街口支付內繳水電、瓦斯，以及中華電信費，享有 0.15% 街口幣回饋無上限，當月繳費交易滿 1,000 元，再享2%回饋，每月回饋上限 20 元；若每月前 10,000 名繳費滿 1,000 元且完成領券，再加碼送 30 元，等於加碼回饋 3%。



