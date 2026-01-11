2026必學彩色褲襪穿搭！時髦女生必收顏色推薦、3招要點公開這樣穿才不土氣！

冬天不露腿可以怎麼穿？穿上一件褲襪是個保暖又能保持時髦的解方！除了最基礎的黑色褲襪之外，從前兩年開始由韓星們帶起了「彩色褲襪」的風潮，包括紅極一時的紅色褲襪、Jennie掀起的藍色褲襪話題……一路延伸到了日常穿搭當中，本季韓妞與時尚博主們都怎麼穿褲襪？有哪些穿搭上的要點需注意？想嘗試的女孩們一起來參考看看！

彩色褲襪穿搭3要點

1.時髦女生必收顏色推薦

編輯私心最推薦「灰色褲襪」，比起黑色褲襪亮眼、卻同樣百搭，配上相同灰色系的大衣或西裝外套，低調又充滿高級感，適合作為精緻的職場造型，或是日常約會拍照行程，怎麼拍都很出片，是作為褲襪穿搭入門的首選！韓妞之間則相當流行「藍色褲襪」，從灰色調的低飽和藍色、寶寶藍色到克萊因藍，都值得褲襪穿搭進階班的同學們嘗試，

此外，白色、粉色、奶油黃、酒紅色⋯⋯等褲襪單品，也是時下非常熱門的選擇。

2.首選娃娃鞋、跟鞋來搭配，避開機能感太強的球鞋

褲襪本身會使腿型更加鮮明，這時若想要延伸腿長，最好選擇娃娃鞋或是跟鞋來搭配，能起到很好的修飾作用，太過機能、笨重或厚實的球鞋，反而會讓線條缺點原形畢露。（如果你擁有一雙神仙美腿那便不用在意！）

3.下身單品越短越時髦，腿型修飾有技巧

按照本季的褲襪穿搭趨勢來看，想擺脫土氣，褲襪外的短褲、短裙要越短才越時髦！但如果對於腿型還不是很自信，也有修飾的技巧可以參考：害羞露出過多臀腿線條的女孩，可以選擇長版的外套大衣來修飾外側；選擇長筒靴則可以蓋住小腿線條，同時為造型增加一些個性態度。









