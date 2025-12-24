2026必收跨界聯名！COACH攜手CLOT推「熊貓凝凝、餃子掛飾」超吸睛，聯名標識印花T恤展現真我態度

（圖／品牌提供）

紐約時尚品牌 COACH 宣佈與 CLOT 發布全新合作系列！這場跨越地域的時尚碰撞，將 Coach 標誌性的紐約率性格調與 CLOT 獨有的重塑穿搭視野完美融合，專為當代年輕世代量身打造一套既玩趣又實穿的驚喜之作。Coach 執行創意總監 Stuart Vevers 表示：「這次的合作源於對彼此設計工藝與精神理念的尊重，以及對文化傳承、個性表達與街頭潮流如何在當下相融共生的探索。」CLOT 一向擅長結合傳統文化與現代潮流，此次合作中，Coach 經典的馬車標識被重新演繹，注入精緻的中式細節設計，象徵雙方共同開啟全新的探索旅程。

（圖／品牌提供）

匠心工藝：東方元素與美式皮革的激盪

系列單品展現了對極致工藝的追求，多款外套巧妙融合中式盤扣等東方元素，並運用皮革、麂皮與丹寧等多樣材質交織出豐富層次。此外，系列中亦能見到 CLOT 標誌性的紅色調、絲綢印花，以及 Coach 精湛的絎縫與刺繡工藝，在創新與傳承之間取得默契平衡。

（圖／品牌提供）

必收配件：經典手袋與趣味吉祥物

在配件方面，深受大眾喜愛的 Tabby、Brooklyn 等經典手袋，特別飾以融入雙品牌標誌的馬車造型吊牌。此外，系列更增添了許多生活風格的趣味，如餃子造型掛飾、CLOT 熊貓吉祥物「凝凝」，甚至延伸至生活領域推出麻將套裝，鼓勵新世代在擁抱文化根源的同時，勇敢表達真實自我。

推出超多可愛吊飾！（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）





