2026必看！諾蘭《奧德賽》首支預告公開 全IMAX攝影機拍攝、燒掉610公里底片

金獎導演克里斯多夫諾蘭史詩鉅片《奧德賽》發布首支預告。UIP提供

金獎導演克里斯多夫諾蘭在憑藉《奧本海默》橫掃奧斯卡後，馬不停蹄推出全新神話動作史詩鉅製《奧德賽》（The Odyssey），首波預告釋出瞬間引發全球影迷熱議。這部改編自荷馬同名史詩的電影，不僅是諾蘭繼《星際效應》後再度與麥特戴蒙合作，更是麥特戴蒙首度擔任諾蘭作品的男主角。

影片將經典的西方文明基石搬上大銀幕，講述伊薩卡國王奧德修斯在特洛伊戰爭後，歷經獨眼巨人、賽蓮女妖等神話生物考驗，長達10年的艱辛返鄉旅程。

刷新影史紀錄！全片使用全新IMAX攝影機，消耗底片長度達610公里

延續對實體底片的執著，諾蘭親自證實《奧德賽》將成為影史上第一部「全程」使用IMAX底片攝影機拍攝的長片。本次拍攝採用了名為「IMAX Keighley」的全新機型，拍攝期間共消耗超過200萬英尺（約610公里）的IMAX 70毫米底片，規模之大刷新諾蘭過往所有紀錄。

諾蘭更幽默表示：「還好這次沒有毀掉任何一台IMAX攝影機，它們全都撐過來了。」這部作品旨在利用最頂尖的影像技術，將古希臘神話的壯闊景觀栩栩如生地呈現在觀眾眼前。

《奧德賽》是麥特戴蒙首度擔任諾蘭作品的男主角。UIP提供

眾星雲集打造神話英雄！安海瑟薇、羅伯派汀森、千黛亞加入戰局

《奧德賽》卡司陣容堪稱好萊塢天花板，除麥特戴蒙飾演奧德修斯外，湯姆霍蘭德飾演其子鐵拉馬庫斯，安海瑟薇演出堅貞的妻子潘妮洛碧。神祇與反派陣容同樣驚人，包含千黛亞飾演智慧女神雅典娜、莎莉賽隆化身女巫喀耳刻、羅伯派汀森飾演安提諾俄斯，以及露琵塔尼詠歐與班尼沙夫迪等一線影星。

麥特戴蒙興奮地表示，這絕對是他職業生涯中最棒的經歷，當他在片場看到巨大的特洛伊木馬實景時，深刻感受到這部電影具備濃厚傳奇色彩與頂級娛樂性。

橫跨多國極端地貌實拍！2026年7月全球IMAX震撼上映

為了還原史詩中的遠征，諾蘭堅持捨棄棚拍，帶領劇組橫跨義大利西西里、蘇格蘭、冰島、馬爾他，甚至遠赴西撒哈拉沙漠取景。在海上拍攝部分，諾蘭更動用現存最大型的現代維京長船，讓演員在真實海況中演出，捕捉人類面對自然時的敬畏感。《奧德賽》定檔於2026年7月17日全球戲院上映，屆時觀眾將能透過IMAX大銀幕，體驗這場壯麗奪目的奧德賽之旅。



