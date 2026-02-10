2026怎麼穿最旺？詹惟中點名4大幸運色「別穿紅色」

命理師詹惟中。（圖／鄧博仁攝）

農曆新年將至，不少民眾開始準備過年穿搭，希望在新的一年討個好兆頭。命理師詹惟中近日拍影片分享2026年開運穿搭重點，提醒大家別再迷信「過年一定要穿紅色」，直言「穿紅色最旺運是大錯特錯」，並以春晚吉祥物配色為例，點出其中暗藏的運勢訊號，引發討論。

詹惟中在影片中表示，今年大陸春晚出現的四隻小馬吉祥物，顏色分別是黑、綠、白、黃，四個顏色整整齊齊，卻偏偏沒有紅色。他強調，這並非隨意搭配，而是天時地利的暗示，「2026年穿衣服，就盯準這四個顏色就對了」，建議民眾順著這個方向來調整穿搭。

詹惟中警告馬年要避開紅色。（圖／詹惟中 小紅書）

對於顏色代表的意義，詹惟中也一一說明，黑色代表水，象徵穩如泰山、藏風聚氣；綠色代表綠樹與生機，寓意貴人相助；白色象徵清淨通透，讓運勢清明；黃色則代表財氣傍身與福運加持。他認為，這四種顏色搭配運用，有助於穩定氣場，提升整體運勢。

至於紅色為何未被列入推薦色系，詹惟中指出，紅色屬火，在這年當中的馬年，宜潤不宜燥。太旺的反而會不合時宜，過多的火氣與火爆能量，甚至可能帶來危機。他建議，2026年衣櫃備齊黑、綠、白、黃四色，交互穿搭，無論辦事、談生意或走親戚，都能怎麼穿怎麼順，同時也提醒，衣服保持乾淨與芬芳，才是真正影響氣場的重要關鍵。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

