2026恐成「醫院人力崩壞元年」？ 醫曝真相：管理層逼走年輕人

台灣醫院面臨醫師人力高齡化、青壯世代斷層的危機，北市聯醫醫師姜冠宇警告，明年將是應對高齡化社會、醫院人力崩壞的元年，但他強調這是管理層問題導致年輕醫師出走，「絕對與什麼健保制度沒有關係」。

姜冠宇在臉書粉專分享兩起身邊親友被迫離開醫院的實際案例。第一起案例中，某醫院主任堅持要獨佔開刀房，其他年輕主治醫師的病人即使需要開刀也無法安排，連最好的門診時間都必須讓給主任，年輕醫師即使面對家人反對仍決定出走開業，「寧可自己出來做，也不要給這種主管踐踏」。

另一起案例則是醫院主任要求科內所有醫師每年都必須刊登SCI國際期刊論文，但「第一作者」名字都要掛上主任，這樣的做法讓底下醫師紛紛選擇出走開業，最終導致醫院變成「一人專科」、沒人願意協助撰寫論文。

年輕醫師的出路已經變成自行開業，姜冠宇指出，儘管開業市場競爭激烈，年輕醫師仍選擇離開醫院，開發更多醫院沒有的自費項目、脫離健保體系。他過去曾示警，當老醫師值班必須處理實習醫師的工作時，護理師與護理主管高層會非常擔心老醫師離職，因為單位就無法像過去一樣要求值班醫師隨call隨到，「自己要學著聰明一點，不然老醫師提早走人，沒在管你」。

姜冠宇表示自己痛恨惡質主管，他呼籲各家醫院高層管理者必須注意，是否有不適任的主管仍在位置上造成人才流失，特別要小心那些擅長向上管理的中階主管技術性掩蓋問題，「放著不處理，你自己也是造成『醫院無醫』的共犯」。

