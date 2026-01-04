2026恐成AI破滅年？專家曝關鍵在美國「這數據」：只要不變投資就不會停

2025年AI發展快速進步，資本支出也達到高峰，AI經濟榮景是否能延續至2026年？財經作家游庭皓對此在節目《財經皓角》指出，2026年地緣政治風險及AI估值過高的疑慮，都容易形成資產價格顯著波動，目前有約40到45%的股票未達年線，顯示權值過度集中的困難，大盤因為少數幾隻科技股而推高，但與此同時，科技股卻未迎來史詩級的高估值。

游庭皓表示，輝達3年前的本益比為130幾倍，目前卻只有40到50倍，本益比下滑是因為獲利上行幅度更快，市場以不同角度看待AI生產力週期可以推升到何時。

游庭皓提到，以美國華爾街多頭分析師李湯姆（Tom Lee）分析為例，基本上只要AI投資不停，市場便會持續性繁榮，但投資不停下的條件便是「人口稀缺」，例如1950年代到1970年代，美國股市大幅上升，來自於戰後勞動力稀缺引發的科技投資循環，但隨著嬰兒潮世代邁入職場，人口供給過剩以及兩次石油危機，使1970年到1980年股價陷入了「蕭條的十年」。

游庭皓表示，當前情況與2010年以來的人口稀缺類似，只要確定美國還是勞動力短缺、就業市場未完全軟化，資本的投入便不會停止，因此，市場推論的並非AI何時會迎來「算力過剩」，而是AI投資到何時才會完全消退。

游庭皓指出，從當前短線估值來看，在10月份回調以後，短期估值又開始搶灘，美國標普500指數在2025年底前又再度創下歷史新高，於此同時，從情緒指數來看，2025年一度達到60以上，所以也有許多人正在等待下一次恐慌期的到來。

游庭皓續指，美國當前經濟處於結構變化，2025年第一、二季度差點出現技術型衰退，原因是進口大增造成GDP走疲。但下半年因關稅戰引起的囤貨潮逐步消失，而2025年第三季實質消費趨向，主要由醫療健保支出為主；有23個州呈現衰退、連續兩季GDP呈現負值，但少數正在興建AI資料中心的州，GDP正以非常驚人的速度上升，因此，美國經濟是擴張亦或衰退，還要看各州的差異。

