2026恢復公投綁大選 廢止「憲訴法」修法連署卡關未破萬
〔記者李文馨／台北報導〕公投綁大選復辟，民間團體「人民作主志工團」今年發起廢止「憲法訴訟法」與「公職選罷法」修法共4案公投案，若順利成案，可望在2026與地方選舉併同舉行。不過，公投領銜人趙偉程受訪表示，憲訴法案二階倒數七十天，至今連署未破萬份，與30萬目標相差甚遠，喊話行政院可以鼓勵公務員參與連署，透過公投解決憲政危機。
「人民作主志工團」提出的「憲法訴訟法」公投訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制，連署期限自今年7月底至明年1月底；「公職選罷法」公投共3案，訴求廢止罷免提議、連署需附身分證影本、偽造假冒個資連署刑責等，連署期限自今年9月底至明年3月底，4案的二階連署門檻皆為29萬3228人。
公投領銜人趙偉程接受本報訪問時表示，他個人相當程度認同立法院此次修法，公投本來就應該常態化、程序透明化，只要連署過關，就應該在一定時間內完成投票。不過，他們也憂心藍白是否藉由公投綁大選上修公投門檻，會密切注意。
談及目前連署進度，他說，目前的連署狀況距離30萬目標「還差得很遠」，4案皆未破萬份。由於原先4案公投要拖到2027年才可能投票，加上需申辦實體自然人憑證，進而影響民眾意願，但現在有更快的處理機制，有機會在明年進行投票，期待這可以讓民眾帶動連署氣氛。
領銜人籲行政院鼓勵公務員連署 解決憲政危機
趙偉程表示，藍白去年聯手通過憲法訴訟法修正案，提高大法官評議等門檻，並兩度封殺大法官人事案，致憲法法庭實質癱瘓；他認為，行政院可以主動表態，甚至鼓勵公務員進行連署，用公民投票的方式決定，決定該部修法的去留。
他說明，這4案公投皆採電子連署，民眾只要前往戶政事務所申請實體自然人憑證，並拿自然人憑證進行電子連署只需2分鐘時間就能完成，相關網址如下：
一、廢止憲訴法荒謬門檻公投案
二、廢止罷免『提議』需附身分證影本公投案
三、廢止罷免『連署』需附身分證影本公投案
四、廢止罷免涉及偽造假冒另科百萬罰金公投案
