2026情人節送禮提案：人氣相機盲盒、質感香氛、製香體驗......免運、折扣一次看|揪愛Mei推好物
今年的情人節緊鄰農曆春節假期，建議準備禮物時間絕對要抓緊，此外，挑對禮物也是門藝術，跟著「揪愛Mei」挑對禮物、解鎖對方的心靈密碼，一不小心就升溫感情、加分無限！「揪愛Mei」不藏私分享最夯送禮指南，不管對方是戀人或是曖昧對象，都能找到適合他（她）的一份心意禮～
情人節送禮指南推薦： 儀式感禮物－質感香氛
趁著佳節，「揪愛Mei」分享可以送上具實用性與儀式感的＂香氛＂再適合不過了～香氣能勾起回憶，也能創造新的情感連結，香水更能成為情侶之間的「專屬味道」，增添親密感。而療癒的香氣也能幫助放鬆心情、提升生活質感，加上香氛的包裝設計有品味，很適合做為精緻禮物的好選擇！
🎁情人節送禮首選👉季節限定香氛這裡買 Jo Malone經典香氛禮盒推薦🛒這裡買
情人節送禮指南推薦：人氣單品－SnapRoll 模擬底片數位相機 小盒1入 (隨機)【盲盒】
SnapRoll 鑰匙圈數位相機，以盲盒形式驚喜登場！這款相機靈感源自 135 底片，完美呈現 1:1 的模擬底片效果，無論是作為驚喜的禮物、獨特的收藏，或是與朋友共享的樂趣，都很適合！目前，有六款獨特的復古設計與一款隱藏版，收到禮物時絕對充滿驚喜！
🎁情人節送禮首選👉復古盲盒相機立馬下單 2026情人節禮物｜浪漫驚喜推薦👉立馬下單
情人節送禮指南推薦：療癒擺設－笑笑 小久淘 金飯丸 I 水泥器皿
「笑笑小久淘」代表快樂、「金飯丸」則象徵招財，搭配水晶、鹽礦、小元寶在水泥器皿中，化身為具有療癒、招財、帶來好運的居家裝飾，適合送給需要一點生活小確幸的另一半，具有設計感和獨特性，也能展現送禮者的用心。
🎁情人節送禮首選👉療癒小物立馬下單 2026情人節禮物｜浪漫驚喜推薦👉立馬下單
情人節送禮指南推薦：實用暖心－日本BRUNO 磁力旋鈕藍芽喇叭(防潑水 | 共三色
這款由日本品牌 BRUNO 推出的藍牙喇叭，靈感源自經典的音量旋鈕設計，外型小巧可愛，採用復古簡潔的設計，具備 IPX4 防潑水等級，無論在浴室、廚房或戶外使用都非常方便，內建磁鐵，可以輕鬆吸附在冰箱、金屬層架或浴室磁磚等金屬表面，隨心所欲地擺放，是一個兼具「復古浪漫」與「實用儀式感」的送禮提案。
🎁情人節送禮首選👉藍芽喇叭立馬下單 2026情人節禮物｜浪漫驚喜推薦👉立馬下單
情人節送禮指南推薦：手作體驗－超能香水調製
今年情人節，不妨可以考慮與另一半一起參與體驗課程，精選13款經典植物香氣，活動中除了品味香氣的特質，同時了解香氣的五元素 ，搭配元素與香氣特質，調製作出迷人香水。這類活動也能增進情侶感情，並留下甜蜜回憶。
🎁情人節送禮首選👉製香體驗立馬下單 2026情人節禮物｜浪漫驚喜推薦👉立馬下單
情人節送禮指南推薦：個人化禮物—送給（她）誕生石飾品
朋友或伴侶都適用，送給（她）的禮物，「揪愛Mei」推薦可以從手作飾品或日本非常流行的誕生石下手～飾品配件不只能點綴日常穿搭，透過12個月份不同的誕生石，更能表達獨特的心意。這款刻有精緻的金線製成的首字母縮寫。搭配環形耳夾，可以挑選專屬生日月份的誕生石，女生收到絕對感受到滿滿的誠意！
🎁情人節送禮首選👉專屬誕生石飾品立馬下單 2026情人節禮物｜浪漫驚喜推薦👉立馬下單
情人節送禮指南推薦：個人化禮物—送給（他）可刻字短夾
朋友或伴侶都適用，送給（他）的禮物，「揪愛Mei」激推有質感的真皮皮夾，特別是能刻字的款式，不只貼心還很實用。建議可以刻在皮夾內部，刻上名字、縮寫，或是想傳達的一句短語，低調又有滿滿的驚喜感，相信男生收到會感覺非常大心！
🎁情人節送禮首選👉刻字短夾這裡買 2026情人節禮物｜浪漫驚喜推薦👉立馬下單
情人節送禮指南推薦：告白心意—巧克力
兩人處於曖昧階段、互動頻繁，想要趁著浪漫的聖誕節日告白、「揪愛Mei」建議送巧克力就對了！巧克力是一種象徵愛意與甜蜜的行為，更有著「我喜歡你」或「我愛你」的含意，送巧克力是一種溫柔且有儀式感的方式，簡單有效來傳達愛意，也讓「告白」多了一點浪漫與甜蜜。
🎁情人節送禮首選👉告白巧克力禮盒這裡買 2026情人節禮物｜浪漫驚喜推薦👉立馬下單
情人節送禮指南推薦：珍藏回憶－客製化商品
趁著情人佳節，送給對方一份回顧兩人走過的歲月時刻，「揪愛Mei」認為最適合透過獨一無二的客製化商品表達獨特心意，讓對方感受到被珍視、相處時光變得更有意義。像是客製手作相本就是很棒的選擇，將兩人的回憶親手收藏，成為最暖心的禮物，在往後的歲月中反覆回味！
🎁情人節送禮首選👉專屬客製化禮物這裡訂 2026情人節禮物｜浪漫驚喜推薦👉立馬下單
情人節送禮指南推薦：紀錄回憶－似顏繪、客製畫
一份獨特而有意義的紀念禮物，讓這個特別時刻更加難忘。想要有溫度又特別，「揪愛Mei」建議可以挑選似顏繪或客製畫，紀念價值高、更可以長久保存，兩人之間的美好回憶。
🎁情人節送禮首選👉似顏繪、客製畫這裡買2026情人節禮物｜浪漫驚喜推薦👉立馬下單
