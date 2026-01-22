2026情人節限定！蘭蔻、YSL、克蘭詩粉嫩美唇太會撩





2026情人節限定系列推薦！有蘭蔻就是有儀式感，還有YSL、克蘭詩都推出兼具顏值與實用性的彩妝品，SAWAA更針對夜晚提供放鬆療癒的沐浴親密時光！送禮自用都值得收。

2026情人節彩妝：蘭蔻 絕對完美唇膏

2026情人節彩妝：蘭蔻 絕對完美唇膏，2026情人節限定版，2色 NT.1,600圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

情人節有蘭蔻就有儀式感！2026絕對完美唇膏推出情人節限定版，奢華絲絨面裹著幾何愛心圖騰，2大限定色選#296經典烏木紅棕與全新限量色#375裸粉絲絨，描繪了愛情熱烈與曖昧的模樣！高級的絲絨霧感質地，上唇奶油般絲滑，從霜轉柔霧完美顯色與遮蓋唇色唇紋，添加抗老普拉絲鏈與鎖水保濕神經醯胺、玫瑰精萃，柔霧妝效也長效潤唇！顏色上真的很建議包色！烏木紅棕簡直是顯白提氣色神器，裸粉絲絨是甜甜的人間水蜜桃～

2026情人節彩妝：YSL 粉銀燦光系列

2026情人節彩妝：YSL 粉銀燦光系列圖片來源：YSL

廣告 廣告

YSL以金屬銀與柔粉光澤交織，象徵女性在柔與剛之間自由切換的自信能量！冷冽銀色折射柔粉光澤，拿在手中如珠寶般閃耀～全系列包含奢華緞面絨霧唇膏、情挑誘光潤唇膏、時尚4色眼影盤、超模光感精華水氣墊都換上情人節新裝，低飽和細閃星鑽粉裸色美到雲端～從包包拿出來補妝氣勢就先贏！

2026情人節彩妝：克蘭詩 擁愛之名系列

2026情人節彩妝：克蘭詩 擁愛之名系列圖片來源：克蘭詩

情人節約會的完美對策！從唇妝、手部保養、定妝噴霧通通都準備好了！以緞帶為設計概念，象徵情人之間最柔軟的牽引，美唇油、固態美唇油限定色，以透明水光與柔潤貼膚的兩種質地，呈現出戀愛氛圍滿滿的玫瑰嫩粉調；《玫瑰精萃定妝噴霧》輕盈水霧兼具保濕與定妝功能，修護霜質地清爽不黏，也能強化指甲及滋潤指緣，賦予雙手肌膚柔嫩光澤。

2026情人節保養：SAWAA 微光洗沐組

2026情人節保養：SAWAA 微光洗沐組，波光|淨膚酵母沐浴露 500ml、黑杉微光|靜心安恬身體乳500ml，NT.2,300圖片來源：SAWAA

專為夜間放鬆推出的森林系木質調沐浴禮盒！身體乳除了松針葉、冷杉樹脂與皮革帶來療癒森林系香氣，還特別添加氯化鎂、GABA胜肽、專利夜間修護因子，幫助放鬆好眠同時深度滋養肌膚；沐浴露主打高濃度酒釀酵母，豐富的胺基酸與B5能在清潔同時提亮膚色，搭配綠植與烏木、香根草、紅檜地的深層韻味，讓沐浴時刻成為身心徹底放鬆的感官儀式！情人節禮盒還贈送造型防水貼紙，點綴在洗沐保養瓶身、禮物盒上，製造專屬浪漫。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

2026流行「果凍唇」！DIOR、YSL水潤透光8款潤唇天菜都在這