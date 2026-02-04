2026想脫單、招貴人？專家曝「居家5大風水」關鍵 擺錯恐招爛桃花
實習記者藍子瑄／台北報導
新年新氣象，不少民眾都希望在新的一年轉換運勢、招來好人緣。命理專家楊登嵙指出，地運與宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星的運轉產生變化，若能順應每年磁場，調整居家佈局，就能達到趨吉避凶、提升桃花與人際關係的效果。
楊登嵙表示，2026年想要加強異性緣與人際互動，可從以下5大居家風水重點著手：
一、善用「桃花星」位置
2026年「喜星」、「桃花星」、「官星」齊聚在住宅或辦公空間的「中央方位」。可站在室內正中央，利用指南針或羅盤確認方位後，在中央擺放開花的植物或粉紅色水晶球，有助提升異性緣、人際關係與事業運。
需注意避免擺放假花、大型空櫃或空花瓶，否則容易招來爛桃花，反而影響運勢。
二、客廳保持乾淨整齊
客廳是家庭對外溝通的重要空間，整潔程度象徵主人的待客之道。楊登嵙指出，乾淨、舒適的客廳能凝聚家人向心力，也讓來訪的客人感到賓至如歸，有助於累積好人緣。
若客廳長期堆放雜物、垃圾，或損壞物品未即時修復，不僅影響居住品質，也可能讓人際與財運受阻。
三、光線要明亮
風水講究「明廳暗房」，客廳若採光充足、空氣流通，可提升陽性能量，使家中氣場活絡、好運自然跟著來。
若客廳先天採光不足，可透過燈具補強亮度，同樣能改善運勢，避免因長期昏暗而影響家人情緒與人際互動。
四、色調宜暖不宜冷
家中燈光選擇太陽光的暖色系，能提升元氣與家庭和諧。過於刺眼或偏冷色調的燈光，容易讓人感覺疏離，甚至影響家人感情與桃花運。
五、忌尖銳、宜圓形
家具與燈飾應避免尖銳造型，否則容易引發口角，影響家人關係。圓形家具或燈具象徵圓滿、和順，有助事業發展、人際關係與桃花運同步提升。
