2026想避險先檢視保障 這3類族群最容易買錯保障

財經中心／余國棟報導

保單檢視時機到，國泰人壽提供3大族群保單檢視攻略，如小資族應以基礎保障為優先、三明治族兼具保障與資產規劃、退休準備族強化醫療保障與退休金規劃，協助保戶把握2026年趨吉避凶的契機。（圖／國泰人壽提供）

迎新年之際，國泰人壽提醒民眾適時盤點自身與家人的保單，確認保障內容符合當下及未來需求，例如剛踏入職場的新鮮人、成立家庭的族群，或邁入退休生活的長者。除了善用「333原則」，將收入或獎金的三分之一投入保障規劃外，依據不同人生階段的需求，提供3大族群保單檢視攻略，如小資族以基礎保障為優先；三明治族兼具癌險與財務彈性；退休準備族則強化醫療保障與退休金規劃，協助保戶把握2026年趨吉避凶的契機。

小資族避免風險影響生活，以基礎保障建構人生防護網，國壽建議可採取「先求廣、再求深」的方式，優先建構基本保障範圍以轉嫁風險，如「新鍾心滿福重大傷病定期保險（外溢型）」，保障範圍涵蓋癌症等超過300項重大傷病、4項常見心血管疾病，以及特定5項重大傷病，如慢性腎衰竭、器官移植等。整筆給付最高可達120％保額，以即時支應高額治療費用，或填補收入中斷所帶來的經濟缺口，降低突發風險對生活造成的衝擊。

三明治族兼顧家庭與自身，強化癌症保障與財務彈性，在台灣有逾8成的家庭屬於上有老、下有小的三明治族型態，且三明治族多為家中的重要經濟支柱，一旦遭遇重大疾病，即使醫療科技進步，仍可能面臨高昂的醫療與照護費用。建議保障配置應與時俱進，可選擇兼具癌症保障與保費返還設計的「滿溢康愛防癌定期健康保險（外溢型）」，讓癌症治療不必等待、生活不因病中斷；若保戶於保單投保日起至繳費屆滿日後10年內持續健在，且未曾罹患重度癌症，即可領回總繳保費靈活運用，兼顧保障與財務彈性。

退休準備族提前布局醫療保障，降低退休金侵蝕風險，根據衛福部統計，癌症發生率隨年齡提升，83％癌症集中於50歲以上族群，且發生人數以60至79歲年齡層增加較為明顯。國壽提醒，退休準備族在累積資產之餘，更要提早為老後醫療需求做好準備，推薦可選擇兼顧癌症保障與資產規劃的「美愛康盈利率變動型美元終身保險（定期給付型）（外溢型）」，第二保單年度起，如不幸罹患重度癌症，即可提前給付20％保額的保險金作為治療使用；且壽險保障持續有效，可透過類信託機制分期定期給付身故保險金，於身後妥善照顧心愛的家人。

