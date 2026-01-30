2026愛你愛妳歲末送暖明登場 東海龍門天聖宮16年公益不打烊

▲指標台東媽祖廟東海龍門天聖宮，連續第16年舉辦「愛你愛妳歲末送暖」，把廟埕的溫度搬到城市心臟。

台東人的年味 從「一起來」開始

【記者 陳法沛／台東 報導】冷風再大，也吹不散台東人的人情味。指標台東媽祖廟東海龍門天聖宮，連續第16年舉辦「愛你愛妳歲末送暖」，把廟埕的溫度搬到城市心臟：2026/1/31(六)09:30–14:00，台東市民廣場(南京路麥當勞對面)，免費入場，用一場「募愛原市集」把年終最後一頁日曆，翻成最暖的一頁。活動秉持「純公益、零收益」初衷，不向攤商收取抽成或收益，讓每一分熱鬧都回到地方、每一分善意都走向需要的人。

報到就有、買越多省越多

今年逛市集不只買年貨，還能把「隱藏版年終獎金」帶回家：現場主打「金幣市集」玩法，民眾帶手機開啟集章卡，逛攤、互動、點燈都能把回饋領好領滿。主辦單位規劃限量金幣回饋(含報到禮、打卡禮、點燈禮…等)，讓「做公益」也能很生活：你吃一口香腸、買一袋米、做一次DIY，都是在替地方經濟加溫、替自己新年加分。最俏皮的提醒是：別忘了帶手機～因為今年的好康，真的「在你指尖」。

▲「寒冬送暖」以200元為一單位推動愛心認購，內容包含可捐贈弱勢的園遊券或物資箱，認購款項東海龍門天聖宮全數用於公益，讓善款流向清楚、資源連結更有效率。

35家嚴選 原民優先、在地食材、永續加分

市集集結約35家在地優質特約商家，從無毒農產、手作選物到美食小吃，走的是「地方創生」路線：讓好店被看見、讓好物有舞台。東海龍門天聖宮也把永續寫進規則～鼓勵數位支付、友善環境與在地採購，讓「環保就是最好的還願」不再是口號，而是你我一個購物袋、一次消費習慣的改變。

舞’台互動＋擲筊大賽 台東版紅白、媽祖認證的好運場

「笑聲一開場，福氣就進場」，現場不只好逛，還很會玩：舞台區安排歌舞與互動表演，老中青三代都能找到自己的節奏；最吸睛的「擲筊大賽」更是氣氛擔當～不用報名費，照樣拚手氣，最高獎金3,000元。再加上平安結緣、稜轎腳送結緣品、春聯免費領…等橋段，東海龍門天聖宮把傳統年俗做得更親切：不必很懂儀式，只要願意來，平安就會用最可愛的方式跟您打招呼。

弱勢關懷與物資發放 200元一單位，把年夜飯送到家

活動熱鬧的背後，是更踏實的社福行動。「寒冬送暖」以200元為一單位推動愛心認購，內容包含可捐贈弱勢的園遊券或物資箱(奶粉、白米、麵條、罐頭…等民生補給)，希望把「看得見的溫暖」送到真正需要的人手中；您的小小一份，是別人的大大一口！認購款項全數用於公益，讓善款流向清楚、資源連結更有效率。

▲市集集結約35家在地優質特約商家，從無毒農產、手作選物到美食小吃，走的是「地方創生」路線；東海龍門天聖宮希望打造：讓好店被看見、讓好物有舞台。

TTPush金幣回饋 讓公益更有感

今年活動首度攜手台東縣政府的TTPush，讓逛市集、做互動也能「把回饋帶回家」。TTPush邁入10年，會員數突破13萬、約占台東人口61%，已成許多縣民日常的數位工具。平台整合縣政資訊、交通與金幣消費…等服務，並屢獲肯定：包含全球智慧城市聯盟GO SMART獎與第七屆政府服務獎(數位創新加值)等。此次合作以「金幣任務」串連市集與互動，讓民眾用最生活的方式參與公益、支持在地。

東海龍門天聖宮晒數據力 把香火做成24小時的數位雲

東海龍門天聖宮近年深耕「信仰×科技」：除了活動現場導入數位集章與金幣回饋，更把祈福服務推進超商生活圈～民眾走進全台7-ELEVEN的ibon即可參與「祈福點燈」服務，讓祝福不受時間與距離限制。這種把宗教服務做成「可近用、可擴散」的設計，也呼應政府服務強調的數位創新與友善生活願景。

而「寒冬送暖」16年不間斷的背後，更有一組令人動容的數字：累計發放1,600,000元禮金、賑濟物資每年增加、帶動周邊經濟效益破千萬、志工服務時數「可繞台灣1.3圈」，今年成功協助6家店家加入TTPush、並持續協助更多店家加入數位行列，讓公益不只是一次性援助，更是長期的社區照顧、資源整合與地方共好。傳統不老，因為一直在進化；把信眾的掌心溫度，做成城市韌性～這就是台東最有人味的行銷力。

▲東海龍門天聖宮近年深耕「信仰×科技」：除了活動現場導入數位集章與金幣回饋，更把祈福服務推進超商生活圈；把宗教服務做成「可近用、可擴散」的設計，也呼應政府服務強調的數位創新與友善生活願景。

三種參與方式＋捐款資訊 你的參與，就是最好的香火

想加入很簡單：

手機派到現場開TTPush集章、一起玩任務；

熱血派私訊粉專加入志工；

懶人派用ibon點燈兼行善。

愛心認購亦可上募愛連結完成。

捐款帳號：台東大同路郵局(700)／02610091398703／戶名：東海龍門天聖宮。

您今天多走一步，台東就多暖一度～邀請大家一起來把台東的冬天，煮成熱騰騰的年；讓這個冬天「燒滾滾」，把年味、把福氣、把笑聲，一起帶回家！(圖/東海龍門天聖宮提供)