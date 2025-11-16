2026應屆畢業生恐成「就業難民」！《華爾街日報》警告：AI搶飯碗＋大廠裁員潮，明年工作超級不好找
對於即將在明年步出校園的莘莘學子來說，《華爾街日報》最近對2026的預測恐怕不是什麼好消息：明年的畢業生就業市場可能比今年更加嚴峻，甚至創下自新冠疫情以來最遭告的紀錄。因為在經濟前景不明、人工智慧（AI）崛起、資深員工「降維打擊」的多重夾殺下，大學文憑正迅速失去就業市場「入場券」的傳統保證。
美國「全國大學與雇主協會」（NACE）的權威調查向來被視為畢業生的招聘風向球，NACE訪問了183家企業雇主，結果顯示，超過半數的企業將2026年的畢業生就業市場評為「差」（poor）或「尚可」（fair）。《華爾街日報》說，這是自2020年新冠疫情席捲全球的第一年以來，雇主們所展現出的最悲觀展望，而且全球就業市場確實正在迅速降溫。
最近幾個月，從電商巨擘亞馬遜（Amazon.com）到物流龍頭UPS，美國的各大企業紛紛宣布規模數千人的裁員計畫。最新消息是，美國電信業巨頭威訊通訊（Verizon Communications）恐怕也要在未來一週內裁員15,000人，如果此事成真，將是該公司創立以來最大規模的裁員行動。
《華爾街日報》指出，充滿不確定性的經濟前景讓許多企業對於招聘保守以對。許多公司坦言，他們更傾向於優先聘用具備一定工作經驗的求職者，而非剛踏出校園的「社會新鮮人」。與此同時，AI也對面臨求職的大學畢業生造成嚴重衝擊，因為AI不僅造成職場老鳥們的裁員危機，更有能力接管傳統上由應屆畢業生負責的入門級任務。這兩件事加起來，就是針對應屆畢業生的「完美風暴」：他們不僅要與同儕競爭，更要面對那些剛被裁員的初階工作者來搶工作。
紐約聯邦儲備銀行指出，2025年6月，美國應屆畢業生的失業率已攀升至4.8%，不僅高於當月的整體失業率，更是近四年來應屆畢業生在6月份的最高失業水準。
Z世代的求職焦慮與「海投」困境
NACE指出，雇主預計對2026年畢業生的招聘名額僅微幅成長1.6%。這個數字與去年秋季他們對2025年招聘計畫的預估相比顯著下滑，而且未來有可能進一步下修。愛荷華大學（University of Iowa）主修市場行銷的大四生，22歲的安妮卡・史文森（Annika Swenson）坦言，像亞馬遜這樣的大公司裁員，讓她對求職感到更加不安。每個職位驚人的申請數量，以及AI技術日新月異的發展，更讓她的壓力指數直線飆升。
史文森說：「很可能在一年之內，有些入門級的工作就不再需要真人來做了，這對我來說太瘋狂了。」為了在求職冰河期搶到一席之地，史文森從今年夏天就開始了她的求職努力，一週就申請了五到十個工作，「只求拿到一份offer」。求職平台「Handshake」今年8月的全職職缺數量與去年同期相比下降超過16%，但每個職位的平均申請人數卻激增了26%。超過六成的2026年應屆畢業生表示，他們對自己的職業前景感到悲觀。
面對僧多粥少的局面，學生們的反應是「向數以百計的工作機會投遞履歷」。Handshake的教育策略長克魯茲維加拉（Christine Cruzvergara）克魯茲維加拉分析，這種「海投」策略往往會適得其反。她表示許多雇主對於千篇一律、缺乏針對性的「罐頭履歷」感到厭煩，這種策略反而會降低求職者的成功率。克魯茲維加拉說，目前雖然就業大環境不理想，但醫療保健、教育和製造業的工作機會仍在成長。
當AI取代菜鳥
《華爾街日報》指出，目前就業市場的結構性轉變，主要關乎AI的崛起，以及資深求職者的「降維打擊」。維加（Giavanna Vega）曾是一家商業流程自動化公司「Automation Anywhere」的初級職位招聘專員和實習計畫總監，卻在2023年的裁員潮中失去工作。在結束了一份科技業的約聘工作後，她只能一邊擔任美容師，一邊持續申請企業職位。
曾經負責人力招聘工作的維加形容，目前的徵才環境幾乎陷入「停滯狀態」，「因為我們正處於一個不確定的狀態，公司不知道該把資源投在哪裡。」維加指出，在關稅壁壘和AI發展的雙重迷霧下，企業的招聘策略變得極為保守，而這種壓力更多地轉嫁到應屆畢業生身上：「他們沒有時間和資源去培訓新人。」
更讓市場雪上加霜的是，維加發現自己正陷入一場前所未有的激烈競爭。「那些擁有更多經驗的人，因為找不到合適的職位，現在願意接受初階工作。」這種上下夾擊的擠壓，使得應屆畢業生的生存空間變得異常狹窄。在經歷了無數次的拒絕和被「已讀不回」的申請後，身心俱疲的維加只能將更多精力投入到她的護膚事業上。
