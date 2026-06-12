2026戀戀雙溪荷花節 7公頃荷田迎最佳賞花期
【互傳媒／記者 謝忠義／新北市 報導】炎炎夏日何處去，不妨來趟雙溪賞荷，由新北市雙溪區公所主辦之「2026戀戀雙溪荷花節」將於6月13日（六）正式登場。新北市景觀處表示，雙溪採友善耕作方式種植超過7公頃的荷花，附近還有採友善耕作超過60公頃的農地，同步推廣食農教育，是本市最大的友善田園區。預計6月下旬將進入最佳賞花期，歡迎大家前來賞荷花。
上林荷花園由廢耕地重整而成，以天然有機方式種植，讓人貼近大自然。園內除常見的粉色荷花，亦可見高雅純淨的白色荷花、紅黃紫白的香水蓮及圓葉浮水的霸王蓮，入夜後蓮花池點亮球燈，每晚7至9點開放夜間賞荷打卡，日夜景色各有風情，夏夜晚風隨風擺動。雙溪區公所在荷花節開幕當天將推出在地有機農產品展售市集、邀請表演團體演出等眾多豐富活動，當天現場並提供免費接駁巴士，由雙溪車站往返荷花園，自上午8時至下午5時每15分鐘一班，各項活動詳情請關注「雙溪區公所」臉書粉絲專頁。
雙溪是新北山城一處靜謐角落，保留了未被過度開發的純樸風貌。賞完荷花，不妨延伸腳步走訪雙溪老街，承載淡蘭古道繁華記憶的街巷中，百年打鐵舖與東和戲院遺址靜靜見證產業興衰，街上老店的古早味更是擄獲無數遊客的心。喜愛秘境探索的朋友，別錯過近年備受矚目的三貂嶺生態友善隧道！這條由荒廢30多年的舊宜蘭線鐵道改建而成的全台第一條鋼筋自行車道，兼供步行通行，隧道內神秘涼爽，隧道頂上更有蝙蝠棲息，融合歷史、自然與設計美學，多次榮獲國際設計大獎肯定。若想將視野拉高，位於臺102線公路上雙溪與九份交界處的不厭亭，晴日可遠眺雙溪全鄉風景與湛藍海水，深受攝影愛好者喜愛。
新北市景觀處長林俊德表示，誠摯邀請大台北地區民眾，趁著盛夏感受雙溪最純粹的夏日風情，荷你相約，盛夏雙溪！也提醒大家近日高溫炎熱，記得注意防曬、防蚊，並隨時補充水分。
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