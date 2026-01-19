2026我們的除夕夜陣容豪華 陪觀眾迎接新年

記者劉昕翊／綜合報導

春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》日前在臺北流行音樂中心完成錄製，共規劃10個主題單元，並由32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子的豪華陣容陪伴觀眾迎接新年，不僅呈現經典的展演內容以及闔家歡樂的綜藝橋段，更致力讓更多社會大眾能看見臺灣新生代的演出實力與舞臺魅力。

節目邁入第4年，今年由臺灣饒舌的跨界共演拉開序幕，首先是美麗在北流內「登頂」吊鋼絲氣勢登臺，緊接著臺語金曲歌后黃妃與《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面驚喜共演，再加入草屯囝仔及臺饒大前輩卜學亮，一系列的演出讓臺下觀眾無不跟著熱血沸騰，連黃妃都於現場大讚此次的〈追追追〉是繼原版以來最過癮的一次。

追星文化已成為當代一大顯學，《WE ARE》齊聚AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA 4個時下最炙手可熱的人氣團體，堪稱是春節期間的偶像嘉年華，於節目中不只帶來最拿手的勁歌熱舞，更進一步從80年代的舞曲一路跳到現代，將除夕夜變成觀眾最熟悉的「舞曲大帝國」；人氣男團ARKis更進一步分享藉由這樣的方式跨團切磋砥礪，更能激起彼此「不能輸」的鬥志與熱情；4團共演的〈星期五晚上〉，AKB48 Team TP擔任從頭蹲到尾的苦主，團員打趣表示，團名中的48其實是48蹲的意思，要蹲再多次都可以。

另外，KTV橋段今年更是玩出全新面貌，這次《WE ARE》請來實力派唱將李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格現場駐唱，4位歌手大混戰，現場張力宛如KTV包廂中的華山論劍，不論如何分組、只要一開唱即讓臺下觀眾聽得如癡如醉；而情歌之王李聖傑，更驚喜加碼，在歌曲之間清唱自己幾首成名曲，連主持人吳姍儒Sandy都直呼真的是賺到了。

文總秘書長李厚慶分享，除藝人本身，《WE ARE》更邀請眾多青年團體登臺共演，讓其堅強的實力能有機會登上除夕節目的大舞臺，不只如節目宗旨所提到，打造出9歲到99歲都能夠有共鳴的內容，更希望不論哪個世代的觀眾都能從節目中找到屬於自己的歸屬感，並在除夕夜這個別有深意的節慶中，感覺到有人站在同一陣線，呈現為其所量身打造的精采演出。

節目邁入第4年，今年由臺灣饒舌的跨界共演拉開序幕，首先是美麗在北流內「登頂」吊鋼絲氣勢登臺。（文總提供）

節目邁入第4年，今年由臺灣饒舌的跨界共演拉開序幕，加入臺饒大前輩卜學亮，且今年適逢卜學亮經典神曲〈子曰〉的26週年。（文總提供）

節目邁入第4年，邀請臺語金曲歌后黃妃與《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面驚喜共演。（文總提供）

KTV橋段今年更是玩出全新面貌，這次《WE ARE》請來實力派唱將李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格現場駐唱，4位歌手大混戰。（文總提供）

《WE ARE》齊聚AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA 4個時下最炙手可熱的人氣團體，帶來最拿手的勁歌熱舞，更進一步從80年代的舞曲一路跳到現代。（文總提供）