2026我們的除夕夜2/16開播 Marz23帶領運動小將登臺

記者劉昕翊／綜合報導

春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於2月16日晚間8時播出至翌日0時。文化總會今（1）日在臉書公布，呼應全民運動風氣提升，以及臺灣選手在國際賽事上屢創佳績，節目特別規劃Marz23帶領運動小將登臺及主播徐展元獻聲，接受全民的歡呼與喝采。

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》由文化總會製作、三立電視與公視台語台首播，規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手、超過600位青年學子，陪伴全家大小一起守歲迎新年。文總表示，繼去年活動將運動賽事中的臺灣冠軍齊聚一堂接受大家的喝采，今年不只要帶觀眾重溫感動，甚至要讓更多的小小英雄陪伴著全民在新的年度裡繼續勇往直前。

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將由全方位流量霸主Marz23擔任熱血隊長，帶領著今年在威廉波特世界少棒大賽、LLB世界次青少棒錦標賽、U15亞洲盃錦標賽、貝比魯斯U16世界女子壘球賽等，各項賽事橫掃冠軍的臺灣小將們帥氣登場，再加上主播徐展元的驚喜獻「聲」，要一起用最霸氣的姿態大聲宣告「臺灣Number One」。

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送，餘更多演出陣容與節目資訊，將陸續公布於文化總會粉絲專頁。

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將由全方位流量霸主Marz23擔任熱血隊長，帶領在各項賽事中橫掃冠軍的臺灣小將們帥氣登場。（取自中華文化總會臉書）