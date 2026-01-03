2026戰爭風險升溫！5大衝突熱區被點名 專家示警：金門成中國測試區

國際中心／游舒婷報導

歐洲緊張情勢升溫，全球多個地區的緊張局勢也同步升高，有軍事專家就警告，2026年將是考驗國際秩序相當關鍵的一年，外媒《太陽報》就點名「5個長期醞釀衝突」的地方，在2026年可能將面臨考驗，而其中金門也被點名將成中國的測試區。

1.加勒比海

近期因為美國跟委內瑞拉的關係緊張，加勒比海地區美國軍事活動明顯增加，包括軍艦、轟炸機和軍機紛紛進駐當地。前英國陸軍的情報官員就直言，這次的軍事活動相當罕見，同時也警告局勢有急遽升溫的可能。

2.北約的北方邊緣：芬蘭灣

位在俄羅斯與北約成員國芬蘭、愛沙尼亞之間的芬蘭灣，也是相當敏感的區域，近期頻頻傳出遭到俄羅斯戰機侵入，甚至發生疑似破壞海底基礎設施的事件。

有分析表示，這裡可能是俄羅斯牽制歐洲國家對烏克蘭戰爭關注的特定區域。

3.金門

而亞洲，最容易發生衝突的地方就是金門。專家認為，這裡是中國最有可能以極小的軍事代價奪下的地方，以便來測試其他國家的反應，例如「美國是否願意介入」。

4.荷姆茲海峽

這裡是全球最關鍵的能源通道之一，承載超過全球五分之一的石油運輸量，專家警告，一旦中東緊張情勢惡化，伊朗就會選擇封鎖這裡來作為反制手段。

5.朝鮮半島

先前，北韓領導人金正恩已經放棄「統一論述」，把南韓形容成他的主要敵人，專家分析，之後金正恩可能會與中國、俄羅斯的關係日漸密切，且金正恩手上握有核武，一但發生衝突，首爾將不堪一擊。

