2026房價會跌？房市信心又降低 台灣房屋周鶴鳴估「蛋白、蛋黃兩樣情」

記者陳韋帆／台北報導

周鶴鳴指出，央行年末會議未明顯放寬信用管制，不少人預期鬆綁心理落空，導致年底市場觀望氣氛提升，預估2026蛋白區有機會「讓利取量」，蛋黃區則價格僵固甚至微升的局勢。（圖／台灣房屋提供）

國立中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新消費者信心指數（CCI），其中與台灣房屋合作的「購買房地產時機」指標為92.63點，較上月下降1.63點，連續10個月落入悲觀區間。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，央行年末會議未明顯放寬信用管制，預期鬆綁心理落空，導致年底市場觀望氣氛提升，預估2026蛋白區有機會「讓利取量」，蛋黃區則價格僵固甚至微升的局勢。

消費者對於購屋時機看法市調。（圖／台灣房屋提供）

周鶴鳴表示，2026年房市雖不同於過去強勢多頭，但政策對市場的干擾可望隨滾動式檢討淡化，政府為防錯殺自住客，政策鬆弛有度，且需維持金融穩定以防業者資金斷鏈。

值得關注的是，2026下半年新青安將屆滿，預期屆時會有「新青安2.0」接續執行，政策佈達初期有望再次帶動首購客源，成為房市盤整的重要支撐力道。

他分析，明年下半年正值地方選舉熱戰期，政府端出的建設牛肉將帶動產業與消費活絡，在景氣觸底利空出盡的背景下，自住買盤需留意政府對於政策的滾動調整，特別是選舉年的政策利多與新青安2.0的銜接效應。

此外，公股行庫在排除新青安於銀行法上限後，承作案件與放款金額已見止跌回升，顯示首購族仍是目前市場的主流動能。雖然短期內受到信用管制未放寬的壓抑，但市場交易表現已在低檔徘徊，預期明年年中將是觀察房市回暖的關鍵指標。

展望2026年，周鶴鳴指出，房市整體將朝「量平價盤」的方向穩健發展，區域房價認知將重新盤整，蛋白與蛋黃區房價表現將出現分化，供給量大的蛋白區可能出現「讓利取量」促銷，但蛋黃區因生活機能成熟且釋出稀有，價格僵固性極強，精華地段甚至仍有溫和上漲空間。

