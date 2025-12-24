2026房價要崩了？矛盾狀況一言難盡！建商們吐苦水：賣不動成本也難降

記者陳韋帆／台北報導

張麗莉指出，受第七波信用管制衝擊，高總價住宅貸款成數大減，購屋者因資金缺口面臨解約困境，明年建商們恐怕只能「平穩、平實、渡寒冬」。（圖／記者陳韋帆攝影）

中華民國不動產協進會今（24）日舉辦年末記者會，理事長暨龍寶建設董事長張麗莉指出，受第七波信用管制衝擊，高總價住宅貸款成數大減，購屋者因資金缺口面臨解約困境，明年建商們恐怕只能「平穩、平實、渡寒冬」。

張麗莉表示，目前已有購屋者因房貸成數略減，無法負擔自備款，即使建商積極尋找銀行協助，卻也難解成數降低問題，還傳出部分建商考慮賠付15%違約金解約。

而房市整體氛圍買氣不佳，建商卻也面臨成本攀升壓力！她說，目前1坪造價已達20多萬，相較過往2~3倍，如今建商還得面臨土方成本攀升問題，在政策不明朗、買氣低潮下，綜合上述原因，市場觀望、成本難降，估計多數建商明年只能被迫採取保守策略。

林廷芳指出，交屋潮撞上限貸令，而營建成本又不斷攀漲，估計明年建商都會經營的相當辛苦。（圖／記者陳韋帆攝影）

勤美集團董事長林廷芳指出，明年迎來交屋高峰，但房價高漲又碰上豪宅限貸令縮減，不少「舊屋換新屋」的換屋族極易踩到豪宅限貸令紅線，導致貸款交屋困難，對建商而言，交屋期拉長，也會增加不少利息負擔。

另外，由於精華區土地來源多來自危老、都更，地主們的換回條件，不少都是多年前就已簽下，面對成本攀漲，建商壓力也會極大，以分配比例地主普遍約6成5、建商3成5來說，若1坪上漲10萬，建商就必須承受3倍、30萬元壓力，各種因素下，估計明年許多建商將會經營的極為辛苦。

蔡漢霖(中)表示，房市已陷入「賣不動、成本難降」僵局，對都更、危老而言，即可能引發延遲開工或合約糾紛，估計不少建商將陷入觀望態度。（圖／記者陳韋帆攝影）

連雲建設總經理蔡漢霖表示，目前房市已陷入「賣不動、成本難降」僵局，以大台北而言，土地來源多數來自都更與危老，土地成本則來自與地主協商結果，價格極難下調，若重劃區房價下滑，將導致都更與危老案陷入經營困境，甚至引發延遲開工或合約糾紛，估計不少建商將陷入觀望態度。

