2026房市走勢趨溫和 蛋殼、蛋白區房價估修正1成

近期房市交易明顯轉冷，在限貸令與國際政治情勢雙重夾擊下買氣快速降溫，2025年全台房市交易量持續萎縮。不過對不少民眾而言，房市雖然冷清，實際看屋、出手的人變少了，但房價卻沒有明顯鬆動。

台北市民眾林先生表示，「我覺得我負擔不起，應該大部分人都負擔不起，我收入應該還可以吧？」

戴德梁行預測，央行打房政策短期內不會鬆綁，全年建物買賣移轉棟數仍將維持約26萬棟。展望2026年房市走勢偏向溫和，過度炒作的蛋白區、蛋殼區房價可能出現約1成修正，至於蛋黃區價格下修空間有限，估計約在5%上下。

戴德梁行台灣分公司董事總經理顏炳立指出，「其實到了去年年底或者今年初來看的話，其實都滿符合這個預測，就是買氣斷了，量是縮了，然後這個價格持平，價格是沒有什麼動。所以我想這個情況我們對於央行在觀察這東西的話，他也應該不會有太大的動作。」

房仲業者則預估，2026年交易量將和去年一樣維持量縮價微跌的狀態，但對自住有剛性需求的消費者來說議價空間變大。

高雄市不動產仲介經紀商業同業公會監事會召集人鄭啟峯回應，「去年整體的交易量大概26萬多棟，已經創多年來的新低了，那今年因為政策沒有改變，限貸令一直維持著，對於買方在貸款上有相當程度的困難度，所以基本上交易量應該也不會很好。」

市場氛圍明顯轉趨保守，房市降溫之下，買方觀望、賣方撐價的拉鋸仍將持續。