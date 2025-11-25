2026找黃國昌站台？國民黨議員急喊「不要吧」
政治中心／劉宇鈞報導
國民黨新北市議員林金結近日拿出一份有關2026新北市長的內參民調，支持度部分，國民黨李四川39.8%，民進黨蘇巧慧31.2%，民眾黨黃國昌17.2%。對此，民進黨台北市議員林延鳳說，她私下曾問過國民黨的議員，未來選舉會不會找黃幫忙站台，對方回「不要吧」。
林金結在節目上稱，選舉需要一個強的母雞，才能夠在地方的議員選舉大獲全勝，並取得議長的位置，假設未來藍白合推黃國昌選新北市長，「我會...我會怕死啦！當然會怕，這是事實！」。
林金結也拿出一份沒有公布過的內參民調數字，他說，該民調是在9月6日做的，支持度部分，李四川39.8%，蘇巧慧31.2%，黃國昌17.2%，「我們自己私底下做了三波的民調」，李四川到目前仍領先，蘇巧慧被民進黨提名後則有微幅上升。
林延鳳24日在節目上表示，她有看到藍營議員拿出該份內參民調，黃國昌在該份民調中，不管怎麼比，都是最後一名，現在黃卻一直想選新北市長，國民黨基層的小雞嚇都嚇死了。
林延鳳認為，黃國昌民調排名最後，顯然就不是一個咖，她私底下曾問過國民黨籍的議員，未來選舉會不會找黃幫忙站台，對方回「嗯...不要吧」，因為接下來還有前民眾黨主席柯文哲的官司、黃國昌「狗仔門」等案件，這都將是選舉中的變數。
林延鳳強調，選舉都要有母雞帶領，民眾黨2022年在台北有黃珊珊當母雞，所以選上4席議員，但現在民眾黨內問題很多，黃國昌很難讓議員席次全壘打，黃是個沒選贏過的操盤手。
林延鳳也說，民眾黨如果聰明，應該提陳佩琪出來當最強母雞，同時趁著柯文哲的官司宣判，操作「代夫出征」的選舉形象，更能帶動民眾黨其他縣市的選情，這是未來有可能的走向。
