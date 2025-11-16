2026投入高軍費「全國近五成贊同」！台灣民意基金會民調公布：賴總統新國防政策已具可觀民意基礎

財團法人台灣民意基金會今（16日）發表「國人對2026超高國防預算的態度」即時民調，根據統計資料顯示，20歲以上的台灣人有49%支持國防預算提升；反對則是40%，相差9個百分點。該基金會指出，民調發現全國近五成人願意為提升台灣自我防衛能力，支持2026超高國防預算，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀的民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小。

根據民調報告顯示，問題：「為提升台灣自我防衛能力，2026年中央政府總預算，國防支出高9495億新台幣，比今年多1768億元，佔國內生產總值（GDP） 3.32%。請問您贊不贊成？」結果發現有23.2%民眾非常贊成，26.2%還算贊成，19.6%不太贊成，20.1%一點也不贊成，6.4%沒意見，4.5%不知道。

台灣民意基金會說明，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，對於賴政府2026國防預算編列9495億新台幣，佔全年GDP3.32%一事，四成九贊成，四成不贊成；贊成比不贊成多9.7個百分點。



台灣民主基金會指出，這項發現透露了一個徵妙的訊息，那就是多數國人願意為提升台灣自我防衛能力，支持2026超高國防預算，顯示賴政府這項新國防政策已擁有可觀的民意基礎，但可能遭遇的阻力也不小；當中共大軍頻頻壓境，美國川普政府不滿台灣國防支出長期偏低時，台灣人心似已做好應變的準備。



台灣民意基金會表示，進一步分析，有以下五點值得注意：



從年齡層看：除了55至64歲外，每一個年齡層都呈現多數或一面倒贊成。具體地講，20至24歲，有五成四贊成，二成二不贊成；25至34歲，有五成一贊成，四成一不贊成；35至44歲，有五成四贊成，四成不贊成；45至54歲，有五成四贊成，四成一不贊成；55至64歲，四成六贊成，四成八不贊成；65歲及以上，有四成三贊成，三成七不贊成。



從教育背景看：除專科教育程度者外，其他教育程度者皆呈現多數或一面倒贊成。具體地講，大學及以上教育程度者，五成四贊成，三成九不贊成；專科教育程度者，四成五贊成，五成一不贊成；高中或高職教育程度者，五成贊成，四成五不贊成；初中或國中教育程度者，四成八贊成，三成九不贊成；小學及以下教育程度者，四成贊成，一成五不贊成。



從職業背景看：除退休人員外，不分行業或階級都呈現多數或一面倒贊成。具體地講，自營商或企業主，五成三贊成，四成一不贊成；高階白領人員，五成四贊成，四成二不贊成；基層白領人員，五成二贊成，四成一不贊成；軍公教人員，五成贊成，四成九不贊成；勞工，五成二贊成，四成三不贊成；農民，四成九贊成，三成六不贊成；學生，六成九贊成，一成六不贊成； 家庭主婦，四成三贊成，三成七不贊成；退休人員，四成一贊成，四成一不贊成；無業或待業者，五成贊成，一成五不贊成。



從政黨支持傾向看：執政黨與在野黨支持者在這項議題立場上涇渭分明，但因國民黨與民眾黨都有可觀的支持者力挺這項超高國防預算，使得這項創歷史新高的國防預算獲得全國近五成的支持。更具體地講，民進黨支持者，八成三贊成，一成不贊成；國民黨支持者，二成五贊成，六成七不贊成； 民眾黨支持者，三成四贊成，六成三不贊成；中性選民，四成一贊成，三成八不贊成。



最後，從傳統地緣政治觀點看：全國若分成七大塊，除了基宜花東金馬之外，各地都出現多數或一面倒贊成這項超高國防預算。具體地講，台北市，四成八贊成，四成四不贊成；新北市，四成八贊成，三成九不贊成；桃竹苗，四成七贊成，三成九不贊成；中彰投，四成七贊成，四成四不贊成； 雲嘉南五成三贊成，二成九不贊成；高屏澎，五成五贊成，三成六不贊成；基宜花東金馬，四成六贊成，五成不贊成。

(圖片來源：台灣民意基金會、賴清德臉書)

