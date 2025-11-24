2026投縣信義鄉長選戰提前開打 浮出檯面4位參選人各具優勢

2026南投縣信義鄉鄉長選戰提前開打，4位有意投入選戰的參選人積極投入地方經營-左1左松學海、左2全秋雄、右2何明德、右1史慶昇。(圖/記者賴淑禎攝)





2026年南投縣信義鄉鄉長選舉，因全志堅現任鄉長官司纒身打亂了一池春水，目前表態參選計有4人全秋雄、何明德、史慶昇及松學海各有其優劣勢，如何善用優勢為自己加分，如何讓劣勢化為轉機為自己贏得鄉長寶坐各顯其才，因此下一屆信義鄉鄉長選舉為歷屆最激烈之一。

這次有可能參選鄉長的松學海信義鄉公所建設課技士，常年從事信義鄉各項工程建設，與信義鄉地方政商關係錯綜複雜，相對的可用資源雄厚，加上其父親松秋明為信義鄉前任議員，其可動員人力可觀，是松學海強有力的爭冠資源。但相對政二代背景亦為松學海添加隱憂，強勢的父親領導團隊，也讓人疑慮松學海能否獨自帶領信義鄉團隊，複雜的政商關係也讓時任代理建設課長的松學海陷入公所弊案紛爭疑雲之中。另外根據信義鄉鄉民的溫和習性，上一任鄉長全志堅與松學海同一村，依慣例信義鄉民是不會再投給同一村的候選人，這亦是松學海爭霸的隱憂。

另外一位可能參選鄉長的史慶昇為後備指揮部約聘僱人員，其優勢是一張空白的行政經驗的政治人物，其二是有一位得力的賢內助豐丘國小校長伍曉玲桃李滿天下，可以協助史慶昇擴展票源。但相對空白的行政經驗亦成了史慶昇最大的致命傷，史慶昇沒有任何的行政經歷、沒有任何的行政經驗，讓鄉民擔憂約聘僱人員經歷的史慶昇能否勝任繁雜的行政業務。尤其是2025年官司纒身的信義鄉公所及代表會，公所人員及鄉民們都期盼有一位行政經驗豐富的候選人，能無縫接軌的帶領信義鄉公所簡化行政作業，提升公所為民服務的效率。其三得力的賢內助豐丘國小校長伍曉玲，也讓鄉民質疑史慶昇的能力能否獨當一面。其四史慶昇與全秋雄為同一村，政治基地票源分散也是隱憂之一。

還有一位有意參選鄉長的全秋雄為臺中市榮民服務處站長，曾任職於信義鄉公所，其優勢為行政經驗豐富、行政能力強，學歷亦是4位中最高，深耕在地，也了解基層公所行政作業可望提升為民服務品質及效率。

目前信義鄉公所重大活動聖誕節、櫻花祭、溫泉祭等都是全秋雄任內所辦理並延續的活動。102年因與時任鄉長的史強陷入LeD案官司，為了和諧全秋雄聽取同仁建議，離開信義鄉公所至臺中市政府專員一職，隨後全秋雄進入台中市政府擔任原民會主委，用原住民文化智慧在世界花卉博覽會以原生秘境展現，讓世界看見原住民與自然共生的環保生活。但全秋雄亦有其劣勢，即藍綠身分的質疑及LeD案官司問題。不過LeD案官司問題於今年4月26日獲法院宣佈無罪，藍綠身分的質疑無黨籍身分的全秋雄若能解釋加入國民黨的因由，全秋雄將是強力競爭者之一。其三全秋雄與史慶昇為同一村，政治基地票源分散也是隱憂之一。

而另一位有意參選鄉長的何明德為南投縣原民處文教觀旅科長，其優勢為前鄉長及前南投縣原住民行政局史強的左右手，與史強是表兄弟，可獲得史強鄉長全力資源協助，有意提前退休，全心全意投入鄉長選戰，這也表明了他的決心也獲得鄉民的支持，行政經驗亦是4位中除全秋雄外資歷最豐富的一位。但一路為官並無突出表現，這也會讓鄉民質疑其行政能力，故如何打破鄉民的疑慮是何明德獲取鄉長寶坐的一大課題。

信義鄉現任鄉長全志堅已經擔任兩屆鄉長，又捲入圖利案風波，打亂鄉長選舉布局，目前浮出檯面四位有意投入鄉長選戰的參選人可以說是人人皆有機會，而對於鄉公所及代表會陷入圖利貪污弊案的問題，也讓鄉民期盼有一位行政經歷豐富、行政能力強的候選人帶領信義鄉再展風華，4強鼎立各有優劣勢，如何展現優勢?化劣勢成轉機是4位候選人爭取鄉民認同，獲取為民服務寶坐的主要策略之一。

