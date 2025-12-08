2026投資前哨戰開打！鎖定「AI 製造＋降息循環」 拉回就是送錢！
財經中心／師瑞德報導
隨著年關將近，國際金融市場進入最後關鍵觀察期。國泰投信分析，上週（11/27–12/4）全球股債匯市表現分歧，美國三大指數維持高檔整理，其中那斯達克與費城半導體分別上漲近1%，在大型科技股帶動下表現穩健。日本股市續揚，而俄羅斯 RTS 指數則大跌3.8%，成為全球主要市場中表現最弱的指標。
在央行政策面上，日本央行總裁釋出升息訊號，市場普遍預期最快在12月可能調升利率一碼，這也讓全球債市出現短線震盪。儘管如此，投資機構普遍認為，BOJ 未來升息仍屬溫和，對全球資金動能的實質衝擊相對有限。與此同時，美國聯準會（Fed）方面則因就業數據持續放緩，市場對於2024年降息幅度的預期也逐漸提高，點陣圖中位數或將從原本預估的一碼，上修至兩到三碼，進一步強化市場對資金寬鬆的期待。
在產業面上，感恩節檔期的黑色星期五銷售數據初步亮眼，然而整體零售產業仍面臨結構性挑戰。市場專家指出，雖然消費數據短期回升，但傳統零售與電商間的「K 型走勢」仍未改善，零售類股後續表現可能繼續分化。
國泰投信認為，相較之下，AI 應用則持續成為股市焦點。各大雲端服務業者（CSP）AI 相關營收比重不斷上升，並擴散至非 AI 應用領域，在全球經濟放緩的情況下，反而展現出高度韌性。產業競爭方面，Google 所主導的 TPU 架構與傳統 GPU 領導品牌 NVIDIA 正面交鋒，從過去「一個人的武林」轉為「華山論劍」的新局面，進一步突顯了科技製造能力成為 AI 發展命脈的趨勢，亦強化亞洲供應鏈在全球科技版圖中的戰略地位。
展望未來，投資機構認為，雖然評價偏高可能導致短線震盪，但隨著降息預期升溫、企業獲利穩健，股市長期多頭趨勢並未改變，仍可視回檔為加碼契機。在債券方面，受惠於美國就業走緩與政策轉向，殖利率中長期將持續滑落。匯市方面則因出口旺季與農曆年前資金需求增加，亞幣有望止貶回升。
本週市場焦點將聚焦於12月11日的美國聯準會利率會議，以及預計在12 月中下旬召開的中國中央經濟工作會議，這兩場重磅會議的政策釋出，將牽動全球投資人對明年資產配置的關鍵方向。
