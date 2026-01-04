2026投資密碼 收益、債券、精選

2025年全球金融市場歡喜收高，呈現股、債齊揚亮麗表現；展望2026年多頭氣氛可望延續，由於資金寬鬆環境未變、景氣前景溫和，加上AI需求暢旺且擴及多方產業，有利延續上行格局，惟股債資產價格墊高，將伴隨更頻繁的高檔震盪，布局主軸建議堅守股、債平衡的麻花策略，把握「收益」、「債券」、「精選」六字關鍵密碼，為新年投資最佳策略。

「收益」核心首選美國和新興國家股債平衡型基金；回顧2025年當科技股明顯回檔時，醫療股與民生消費等防禦型類股往往抗跌或逆勢上漲；AI是否泡沫將於2026年受到更嚴格的檢視，建議投資人應重視平衡分散的策略，除股市，債市殖利率水準仍優於長期平均，既可提供收益現金流，也有助於分散風險。

「債券」看好美國非投資等級公司債與全球債、新興國家當地債券型基金；聯準會2025年重啟降息後，將逐漸縮小美國與其他已開發國家之間的利差，預期美元走勢可能偏弱，加上全球分散投資意識漸強，有機會帶動非美元資產行情的多方收益機會。

「精選」股票聚焦科技及生技產業、日本與黃金股票型基金，提高獲利空間，並乘上AI紅利、日本企業革新與政府作多政策及黃金投資需求強勁下的長線商機。

根據FactSet統計至去年12月19日調查顯示，史坦普500企業獲利於2026年可望成長15％，高於2025年的12.3％，其中，科技28.6％、原物料22％、工業15.4％等，產業獲利將超越整體史坦普500指數；通訊服務11.8％、消費耐久財11.2％也有雙位數成長力道。

若逐季看，2026年第1季至第4季期間之營收，均可望維持6％以上成長；企業獲利更可望逐季加速成長，展現出美國企業極具韌性的業績表現。

總結新的一年，美國經濟可能展現強韌、資金寬鬆的有利環境，再加上AI提升各產業的生產力，偏向樂觀看待2026年展望，上行情境可能性越來越大，並有利於市場廣度向外擴張，科技以外的產業與巨型股以外的公司都將湧現新的機會。

隨AI投資逐漸發揮生產力效應、全球分散投資意識提升，亦將讓美股與國際股市間表現的差距收斂。

更長期來看，因應AI浪潮、國際地緣政治情勢變化等重大變革，看好三大長期趨勢，包括智能時代來臨、私募市場成為主流、以及大政府時代，將重塑全球經濟、國際地緣政治及金融市場樣貌，投資人應以長期眼光發掘跨時代的投資機會，避免因短線市場雜音或波動而打亂長期投資規畫；以更廣泛的全球配置，多元化布局、靈活再平衡，將是提升投資組合效率與回報的核心策略。