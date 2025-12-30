2026投資展望／降息幅度恐超預期 林啟超揭2026最不能忽視的3大變局

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，2026年最受市場關注的第一個變數是聯準會換屆。

進入2026年，全球金融市場正面臨結構性轉折點；與其關注經濟成長細微變化，不如以更宏觀視角，從主要國家貨幣政策及市場資金流向，釐清新的一年市場脈動。本刊專訪國泰世華銀行首席經濟學家林啟超，透過他犀利分析，一窺2026全球市場變局。

林啟超開宗明義指出，2026年多數先進國家正同步進入「貨幣偏寬鬆、財政更積極」的新階段，這樣的政策環境，將深刻影響利率、匯率、股市與產業投資的走向。

「美國利率仍存在下行空間，日本即便尚有一次升息可能，但大概率將是循環尾聲；歐洲維持高度彈性，但整體仍偏寬鬆；中國則持續以寬鬆政策支撐經濟。整體而言，全球貨幣環境相較2025年更為友善，資金成本不再是壓制市場的主要變數。」林啟超補充，不僅如此，主要國家財政政策也相當給力。

像是美國推動大規模產業與基礎建設政策，歐洲與日本則明確提高國防支出占GDP比重，就連中國也需透過財政刺激來穩定經濟成長。可預期的是，2026年主要經濟體的赤字水準將再度上升，「大財政」將成為全球共同語言。在此環境下，市場更關心的是，資金該往哪走及誰能真正受惠？

2026變局1：聯準會換屆 降息幅度恐超乎預期

林啟超指出，2026年最受市場關注的第一個變數，是聯準會權力交接。即便正式換屆在5月之後，但市場往往提前反映新任主席的政策傾向；隨著現任主席影響力逐漸淡化，投資人將更重視未來新任主席的聲音。

「接下來，市場該關心的貨幣政策不在是否降息，而在降息『是否超出預期』。通膨雖未消失，但在對等關稅背景下，市場的通膨預期並未顯著升溫，反而顯示服務類價格相對穩定。真正承壓的，是中下階層家庭的實質購買力；房貸、車貸與信用卡成本，加上民生必需品價格，使降息循環更具合理性。」

他提醒，一旦聯準會出現「比市場預期更積極」的降息路徑，美元利率優勢可能快速收斂，進而牽動非美元貨幣升值，這將是2026年第二季後不可忽視的匯率風險。

2026變局2：AI利多邊際效應遞減

再來，是AI產業的下一步。「AI依舊是長期成長的主軸，但必須正視一個現實：過去3年的利多，已大量反映在資本支出與股價中。市場開始反覆追問兩個問題：錢從哪裡來？繼續投入下去是否有效益？」

林啟超認為，全球4大雲端服務商的資本支出已大幅超出原先預期；歷史經驗顯示，在需求大於供給階段，高資本支出往往對長期股市回報是正面的。但短期內，這樣的擴張勢必帶來股市震盪與調整，而非線性上漲。

2026變局3：股市創高可期但波動將成常態

「市場常將當前AI投資熱潮與2000年網路泡沫相比，其實兩者存在關鍵差異。主因在於，如今的企業盈餘與現金流，足以支撐這些投資與淨負債水準。美股與台股整體企業盈餘仍維持雙位數成長，這是泡沫未形成的關鍵。」他強調，尤其AI應用還未普及，一旦進入大眾化階段，對算力、晶片與硬體需求只會再升級，形成「應用推動硬體、硬體再推動應用」的循環。

總的來看，2026年美股與台股有機會再創新高，但投資人必須調整心態，這不會是一條直線向上的行情。在高檔區間震盪下，市場將反覆質疑估值、資金來源與投資效益，波動將成為常態。https://www.youtube.com/watch?v=YOH4C8ylWVw

