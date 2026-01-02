2026投資押美股還台股？ 內行勸：選邊不如分散佈局





台股與美股雙雙站上相對高位，投資人開始提前煩惱下一步該怎麼走。近日就有網友在網路論壇PTT上發文拋出問題，直指今年觀察下來，美股表現似乎「小輸」台股，讓他開始思考2026年究竟該繼續押台股，還是轉向美股，引發熱烈討論。

原PO表示，今年市場主旋律仍圍繞在AI應用上，台股等於是買進台積電這把「賣鏟子的人」，再加上相關供應鏈負責「組裝鏟子」，受惠路徑相對清楚，反觀美股雖然有輝達等指標股，但走勢未如原先預期那樣強勢，只是兩個市場目前都處於歷史高檔區間，讓他對追高風險感到猶豫。

他進一步指出，自己也注意到市場傳出明年初可能有重量級新題材登場，例如SpaceX相關消息，或許會為美股再添一把火，因此好奇若美股重新轉強，是否有機會在2026年跑贏台股。

貼文中，原PO也從「確定性」與「彈性」兩個角度整理自己的糾結。一方面他認為台積電在AI產業鏈中的地位難以撼動，是台股最具可預期性的核心，另一方面他也不諱言美股題材輪動速度快、資金集中度高，若風向轉變，台股可能只能被動跟著走。他強調自己討論的時間軸僅放在「一年左右」，希望聽聽其他投資人的看法。

▼原PO直指今年觀察下來，美股表現似乎「小輸」台股，讓他開始思考2026年究竟該繼續押台股，還是轉向美股。（示意圖／取自Pixabay）

留言區多數網友則傾向折衷解法，認為與其選邊站，不如分散布局。有不少人指出台美股高度連動，美股若轉強，台積電與台股基本面也不太可能太差，反之亦然，形容兩者關係是「唇亡齒寒」。因此，有人建議同時配置台積電、台股相關ETF，再搭配美股大盤，或以7：3的比例分散市場與地域風險。

▼不少人指出台美股高度連動，美股若轉強，台積電與台股基本面也不太可能太差，反之亦然，形容兩者關係是「唇亡齒寒」。（示意圖／取自Pexels）

不過，也有不同聲音對原PO的前提提出質疑。有網友直言「美股哪有真的輸台股」，認為可能只是原PO個人帳戶績效落差造成的感受偏差，也有人提醒輝達其實已從低點大幅反彈。至於SpaceX是否真的能在明年初成為關鍵催化劑，也被點出仍存在高度不確定性。

此外，也有網友從產業結構角度分析，指出美股板塊選擇更多元，台股則高度集中在硬體與半導體，一旦景氣反轉，波動可能更劇烈。

（封面示意圖／取自Pexels）

