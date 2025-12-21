2026投資教戰1／聯準會超乎預期降息？ 3大經濟學家拆解雙率走勢

美國聯準會主席換屆，近來勞動市場顯露疲態，2026年聯準會可能會有超乎預期的降息。（翻攝Better Together粉專）

2026即將到來，全球投資圍繞3大主題：聯準會降息政策、AI投資評價、關稅及地緣政治變數。在機會與風險並存下，投資人如何在股、債及原物料資產間進行動態調整，成了未來一年勝出關鍵。本刊特別專訪合庫金控首席經濟學家徐千婷、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超及富邦金控首席經濟學家羅瑋，針對全球投資變局提供實戰策略。

「若要用一句話為2026年全球投資定調，我會用4字：穿雲而行。意思是大環境有變數、前方視野未必清晰，甚至有不小阻力，但整體趨勢仍將上行。」合庫金控首席經濟學家徐千婷一語道破未來一年全球總經概況，簡單講，2026就是中低度成長，不確定性仍高的一年。

徐千婷表示，IMF（國際貨幣基金）最新預測顯示，2025年全球經濟成長率為3.2％，2026微幅減緩至3.1％，低於疫情前10年平均水準，顯示全球經濟處在一個「低空飛行」的狀態。

「經濟成長主要來自4面向，包括AI帶動的投資循環、部分新興市場內需復甦、歐洲財政支出增加、美國啟動降息循環及大而美法案效應。」徐千婷直言，美國、歐洲、亞洲同時進入AI基礎設施大擴建階段，大量資本支出投入晶片、資料中心、光纖網路、雲端設備及電力領域，是2026年經濟成長最重要引擎。

但她直言壓抑經濟表現的力道也不弱，主要來自3股力量夾擊，包括關稅與貿易的不確定性、全球供應鏈重建成本提高，及高利率餘震仍在。「像美國最高法院對關稅判決結果仍未定，全球供應鏈為規避風險，可能重複投資，降低資金效率；另外，企業融資成本壓力仍大，都將為全球經濟帶來一定挑戰。」

整體來說，2026全球投資離不開3大主軸：雙率、關稅及AI。先看雙率部分，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，相較2025年，未來主要國家央行貨幣政策，將進入一個更寬鬆的環境，「尤其美國聯準會主席換屆，及近來勞動市場顯露疲態，配合消費信心趨近新低，2026年聯準會可能會有超乎預期的降息。」

林啟超指出，先前市場擔心關稅上路後，將刺激通膨再起，但4月以來統計發現，關稅讓美國累計通膨增加0.7％，並未形成通膨預期；加上現階段聯準會更在意的，可能是就業市場下行風險，判斷未來一年聯準會降息方向明確，至2026年底政策利率有機會「坐三望二」、達2.75至3％，甚至不排除看到2.5％。

利率趨向寬鬆，匯率部分則要小心波動風險。富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，2026年美元走勢料將呈現微笑曲線，當市場避險需求升溫，或景氣強勁帶動下，美元將維持強勢格局。但當聯準會獨立性遭質疑，政治力干預貨幣政策疑慮升高時，市場對持有美元資產信心將大幅下滑，導致美元走貶、微笑曲線從端點向下移；投資人應強化資產配置靈活性，不過度重押美元資產，才能在市場波動下進退有據。

