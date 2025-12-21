2026投資教戰3／4月股災明年Q1會再來？ 專家揭資產配置4321關鍵密碼

各國央行與投資人提高黃金配置，預期2026年黃金仍有上漲空間。

合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，進入2026年投資人不是要更勇敢，而是要更有紀律；在機會與風險交錯下，操作要更謹慎，避免因追逐熱門題材而忽略分散風險；標的選擇上，則應多關注資產體質與現金流。究竟哪些投資標的是2026資產配置必備？

2026年資產配置3關鍵。首先是股優於債，美股為主並慎防波動風險。富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，只要聯準會降息幅度未大幅超過預期、政策利率在2.5％以上，全球經濟就沒有衰退風險，配置上仍是股優於債。

廣告 廣告

「要注意的是，第一季市場可能出現類似4月股災那樣劇烈的走勢。」羅瑋表示，主因在於法人實現獲利調節部位；美國兩黨協商未果，聯邦政府關門時間恐較今年更長；及元月底將公布第4季經濟成長率，關稅對各國實體經濟造成的傷害，將為市場帶來震撼。另外，農曆新年長假後可能出現補漲或補跌，配合聯準會人事變化及政策動向，市場波動欲小不易。

看好區域部分，羅瑋建議以美股為主，歐、日、台股為輔，並留意陸股及港股投資機會。「美國經濟溫和成長，在AI投資風潮持續下，企業營收及獲利將支撐美股表現；而歐股及日股，則受惠經濟改善、資本支出回升，投資市場信心可逐步恢復。至於新興市場表現，則取決於美國經貿政策走向及美元走勢，波動不小。」

再來可留意歐債、亞債投資機會。徐千婷重申，2026年大環境特點在「中低成長、緩降息且高度不確定性」，因此資產配置核心精神應是：不單押在只有說故事的股票，而是更需重視資產韌性與現金流配置。「債券部位絕不可偏廢，尤其在通膨逐步回落、但名目利率仍偏高的區間，優質中長天期債券將提供不錯的風險報酬。」

她指出，像過去有倒債危機的歐豬5國，現在可能成為歐洲大亮點。「西班牙、葡萄牙、義大利、希臘曾面臨主權債信風波，這些年脫胎換骨，嚴守財政赤字底線且強制撙節，財政體質獲得改善，經濟表現甚至比德、法亮眼。歐債相關投資機會，可特別留意。」

另外，受惠全球供應鏈重組，印度、東協等新興亞洲國家崛起，亞債表現也值得期待。「債券布局重點在資產防禦、穩定領息；就美債來看，價差空間有限，投資人可鎖定存續期較長、目前殖利率偏高，未來1年聯準會降息可受惠標的，例如10年期以上投資等級債。」徐千婷提到。

羅瑋補充，由於主要央行降息進入尾聲，投資人對持有長天期債券意願下滑，且新世代投資人偏好以虛擬貨幣及科技股當作避險工具，「儘管2026年股優於債，但資產仍可在股、債、匯及貴金屬間進行動態調整，達到攻守兼備效果。」

其中，2025年黃金價格飆漲逾5成，在各國央行與投資人逐步提高相關配置下，預料2026年黃金仍有上漲空間；保守估計漲幅至少7％，較樂觀看法甚至認為還有2成獲利機會、金價上看5,000美元，黃金成為避險關鍵配置。

「不論是關稅政策變數，或戰爭、地緣政治風險，保留一部分黃金或避險性資產都有其必要。」徐千婷建議，投資人可以4321比例當作參考，即4成股票，3成債券，2成黃金及另類資產，1成現金及比特幣，再依據自身風險屬性加以調整。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超以「鬆韁駿勢」為2026年做出總結。「鬆，一方面指主要央行貨幣政策寬鬆，且財政政策積極；另方面，在多頭市場連續奔跑3年的馬，也應適度鬆開韁繩，讓馬站穩腳步，才能在喘息後醞釀下一波多頭攻勢，穩健推進。」

過去1年，台灣受惠AI伺服器及半導體強勁需求，出口年增率逾30％，但內需復甦有限，傳統製造業與消費市場仍相對疲弱，為2026年帶來一定挑戰。儘管各國適度「鬆韁」、站穩馬步，投資人也須提高風險控制能力，及資產配置紀律，才能在波動中持續穩健向前邁進。

更多鏡週刊報導

2026投資教戰1／聯準會超乎預期降息？ 3大經濟學家拆解雙率走勢

2026投資教戰2／3道亂流將至 專家示警：投資不該更勇敢而是更紀律