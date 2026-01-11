2026投資藍圖曝光！投信總座3檔這樣搭 才能撐得住高檔震盪

財經中心／余國棟報導

除了美國是全球半導體核心，台股同樣掌握世界AI命脈，國泰科技龍頭（00881）聚焦AI、Apple供應鏈雙A題材，自2025年提高第一大成份股台積電權重後，人氣同時水漲船高。（示意圖／PIXABAY）

台積電股價繼續創歷史新高，國泰投信總經理張雍川分析，帶旺台股連日站上30,000點以上，AI商機強強滾，元月多檔ETF展開募集，他分享2026 ETF投資攻略，表示AI題材搭配股債以外的另類資產，有助穩定投組波動及分散風險，首推即將於1月19日開募，全台唯一一檔聚焦日本不動產市場的國泰日本不動產（009817），再搭配元月除息的AI科技類ETF，如國泰台灣科技龍頭（00881）和國泰費城半導體（00830），在追求成長的同時，透過多重布局，讓投組更豐富，提升整體投資部位的分散性，捕捉多元市場收益機會。

國泰投信總座張雍川認為，台積電受惠2奈米量產進展與法說會利多預期，尤其是高盛上調目標價到2,330元，更掀起主被動資金持續湧入護國神山，奠定台股多頭基調。全球AI資料中心擴建持續，帶動HBM與DDR5需求井噴，指標股受資金追捧強勢漲停，顯示市場對「儲存瓶頸」解決方案的估值上修，整體盤勢正處於「良性資金輪動」的局面。

進一步觀察美四大指數近年表現，又以費半指數在2025年全年度含息報酬43.46%，遠超美股三大主要指數，全台目前只有國泰費城半導體（00830）追蹤的是費半指數，前十大成分股包括輝達、博通、AMD、美光等龍頭企業，緊追AI產業。00830上週宣布最新一次預估配息後更是引發市場討論，資金持續湧入逾新台幣34億，總資產規模突破320億元大關，成為近一周（01/02~01/07）以來規模成長最快的海外標的ETF。

除了美國是全球半導體核心，台股同樣掌握世界AI命脈，國泰科技龍頭（00881）聚焦AI、Apple供應鏈雙A題材，自2025年提高第一大成份股台積電權重後，人氣同時水漲船高，近5日平均成交量逾4.5萬張，規模也突破800億，創成立以來新高，成分股包括台積電、鴻海、聯發科等30檔指標個股，亦包含台達電、廣達在內的產業焦點，涵蓋9成以上AI概念股，基金表現備受看好，建議年輕族群或是可接受較大波動的投資人，可在投組核心中配置3-4成的美、台科技型ETF，捕捉半導體成長契機。

科技類ETF波動較大，訴求低風險、穩健投資的高資產族，張雍川也提醒，除了有成長型部位，應考量將部分資產配置於債券，以及股債相關性較低的另類資產，如海外不動產市場，投資人可留意即將開放募集的國泰日本不動產（009817），讓資金分散在不同市場，為資產提供相當的避險性。009817之連結標的基金追蹤東証REIT指數，以日本不動產投資信託（J-REITs）為主要標的，透過將不動產證券化的方式來搶進各式類型不動產的潛在收益機會，提供高資產族群在台也能搶進日本不動產收益機會；由於東証REIT指數與台、美股關聯性低，能夠發揮資產避險作用，適合如退休族、高資產族群等民眾將投資風險進一步分散。

