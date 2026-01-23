2026抗老晚霜推薦13款！香奈兒、La Mer、雅詩蘭黛夜間保養清單一次看

白天，肌膚忙著抵禦環境壓力與老化因子；夜晚，才是真正啟動修護與更新的黃金時間！而想要落實抗老計畫，一款高效晚霜不可少。以下精選 13 款2026必買話題抗老晚霜，從千元修護入門款到頂級奢寵養膚單品，一次掌握年度夜間保養趨勢。

2026抗老晚霜推薦1：Chanel香奈兒

Chanel香奈兒 3.5-DA 醇萃拉提微導晚霜/50ml，NTD5,900

日夜交替之際，肌膚最需要的是「溫和且高效」的修護節奏。這款晚霜以夜間修護為核心，加入功效媲美 A 醇、卻更溫和的紫花苜蓿萃取，搭配「夜間微導活性複合物」，在睡眠期間協助撫平紋理、緊緻輪廓。質地柔滑、感官細膩，臉頸皆可使用，適合想要低刺激抗老的敏弱族群。

2026抗老晚霜推薦2：Guerlain嬌蘭

Guerlain嬌蘭 蜂蜜修護黑霜/50ml，NTD6,900

廣告 廣告

延續蜂蜜美容精髓，黑霜結合烏埃尚島黑蜂蜂蜜等多種修護蜂蜜，針對細紋、鬆弛、彈力流失與輪廓模糊四大老化跡象進行夜間修護。宛如「繃帶包覆」的質地，一抹即融、快速滲透，為肌膚注入澎潤與緊實感，醒來肌膚狀態更顯飽滿細緻。

2026抗老晚霜推薦3：Dior迪奧

Dior迪奧 逆時活氧膠原晚霜/50ml，NTD5,100

以「夜間膠原防鎖科技™」搭配活氧膠原調控科技，直擊夜間澎彈流失問題。迪奧逆時活氧膠原晚霜融合百合萃取、二胜肽與雙重玻尿酸，於夜間啟動雙重緊緻能量。質地絲滑不泛油光，科研實證 7 日即有感、長期使用澎彈亮全面提升。

2026抗老晚霜推薦4：La Mer

La Mer 醇萃活膚晚霜/60ml，NTD15,800

夜間是修護黃金期，頂級養膚專家 La Mer 旗下這款晚霜以奇蹟活凝金萃為核心，結合深海仿生 A 醇，溫和卻高效地提升保水、嫩膚與澎潤感。包覆型乳霜質地給足安全感，適合所有肌齡的夜間呵護使用。

2026抗老晚霜推薦5：Shiseido資生堂

Shiseido資生堂 極上御藏晚霜/50ml，NTD11,500

資生堂歷經 40 多年研究，掌握喚醒肌膚回春的活性因子 CCN2，並以其作為核心，搭載「長壽肌因凍齡科技」打造此款頂級晚霜。絲滑質地蘊含高野山延命草、京都玉露與高單位維他命 C，能於夜間重整肌膚節奏，提升膚觸緊緻、透亮與年輕感。

2026抗老晚霜推薦6：La Prairie

La Prairie 極緻金燦賦活晚霜/60ml，NTD34,400

如絲綢般的奢華質地，不只保濕更能強化肌膚自我修護力！La Prairie專為夜間深層滋養設計，添加黃金萃取+複合胜肽，於夜間補足肌膚流失的養分與能量，隔天醒來，肌膚更緊實豐潤、光澤重現，是頂級抗老的代表作。

2026抗老晚霜推薦7：Estée Lauder雅詩蘭黛

Estée Lauder雅詩蘭黛 年輕無敵一夜修護膠原霜/75ml，NTD5,500

雅詩蘭黛採用獨家「CollaNight-8™ 夜間膠原力雙修護科技」，鎖住第 1、3、5 型膠原蛋白作用力，一夜淡化細紋、回復彈嫩。雙重奶霜質地輕盈不黏膩，搭配療癒琥珀橙花香調，讓抗老成為放鬆的夜間儀式。

2026抗老晚霜推薦8：KANEBO

KANEBO 活力肌密晚霜Ⅱ /50g，NTD4,400

KANEBO以長效鎖水膜為核心，應對夜間肌膚修護需求，有效提升膚觸光滑度、彈潤度與保濕續航力，柔潤質地擁有舒適的包覆敢，搭配花香木質調香氣讓夜間保養更具療癒感，適合追求穩定膚況者。

2026抗老晚霜推薦9：Helena Rubinstein赫蓮娜

Helena Rubinstein赫蓮娜 極萃高光新生晚霜 /50ml，NTD11,900

頂級護膚指標赫蓮娜Helena Rubinstein，於晚霜中注入創新夜間抗老胜肽，同時結合三重雪絨花萃取，透過專利技術重整老化肌膚訊號，啟動修復新生機制，讓肌膚在夜裡不只彈力、緊緻度、保水度提升，更能同步重拾健康光采。

2026抗老晚霜推薦10：Omorovicza

Omorovicza 再生修復晚霜/50ml，NTD5,900

來自匈牙利的美容品牌Omorovicza第一支經典作品就是它！此款晚霜結合榛果胜肽、胡蘿蔔油維他命 A 與礦泉護膚導入科技，被譽為「熬夜救星」。雪絨般質地如同肌膚的夜間棉被，一夜搞定鬆弛與乾紋。

2026抗老晚霜推薦11：Clarins克蘭詩

Clarins克蘭詩 極緻活齡撫紋晚霜/50ml，NTD5,050

應對女性荷爾蒙變化下的肌膚問題，克蘭詩採用雙植萃科研（有機哈倫加那＋有機金雀花）加乘抗老效能，於夜間提升肌膚撫紋與緊緻度。滑潤質地保濕不厚重，搭配清新花香讓保養更愉悅，醒來膚質透亮有元氣。

2026抗老晚霜推薦12：Darphin

Darphin 鳶尾緊緻無痕晚霜/50ml，NTD5,100

以花植美容精油為基礎。DARPHIN此款晚霜運用晚香玉、香根鳶尾與三葉睡菜植萃，與日常睡眠節奏相互搭配，從內而外落實肌膚修復儀式。成分中更蘊含維他命 C、E，讓臉部線條在夜間更緊實、飽滿。

2026抗老晚霜推薦13：Caudalie 歐緹麗

Caudalie歐緹麗 白藜蘆醇立體緊緻晚霜/50ml，NTD2,100

法國植物性美容品牌CAUDALIE以葡萄藤白藜蘆醇、純素膠原蛋白與玻尿酸為核心，於夜間修護同時加強肌膚鎖水力，預防水分與元氣流失，價格親民卻兼顧緊緻與澎潤果，是高 CP 值抗老入門首選。

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

橋本環奈瀏海髮型推薦8款！法式瀏海＋丸子頭、低馬尾，26歲童顏減齡關鍵公開

層次剪短髮推薦10款！金智媛同款短髮減齡有個性，耳下鮑伯、小貓剪顯小臉不挑人