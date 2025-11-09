2026拚連任再戰吳怡農？蔣萬安：還有時間

台北市長蔣萬安今(9)出席第十一屆電器盃節能公益路跑，媒體問蔣萬安會不會跑得比吳怡農「更遠更穩」。蔣萬安面露無奈，說選舉還有很長一段時間，現在最重要的是推動台北市的市政。(記者塗建榮攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市長蔣萬安今(9)日受訪被問到2026拚連任有可能遇上昔日立委選舉對手吳怡農，他略帶無奈的表情說，選舉還有很長一段時間，現在最重要的是推動台北市的市政。

2026年底將舉辦九合一地方大選，「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農爭取民進黨提名參選台北市長，爭取連任的蔣萬安今上午出席第十一屆電器盃節能公益路跑活動，被媒體追問會不會「跑得比吳怡農更遠更穩」？蔣萬安面露無奈，說選舉還有很長一段時間，現在最重要的是推動台北市的市政。

蔣萬安說，只要是為台北市民的福祉，對台北市長遠發展好的事情，「我一定全力以赴。」他也重申，目前專注於市政推動。

