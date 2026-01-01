2026拚連任？ 蔣萬安開場路跑大談「四大市政目標」

台北市 / 李宜蒨 楊超丞 SNG 報導

新年第一天，也宣告2026選戰開始倒數計時，各方潛在人選安排行程，搶曝光度；新北市長侯友宜和副市長劉和然一同出席元旦升旗健走，民眾黨主席黃國昌也來同台，民進黨立委蘇巧慧則是現身新北汐止參與運動會；而台北市長蔣萬安，今年首次缺席總統府升旗典禮，為北市路跑活動開場，更在致詞中大談今年的市政目標。

和民眾一起跳暖身操，台北市長蔣萬安今年元旦，首次缺席總統府升旗典禮，而是為北市路跑活動開場，台北市長蔣萬安說：「我們捷運六線齊發，信義東延段將在第一季正式通車，我們的生生喝鮮奶，今年度也會擴大到國中生。」

致詞大談年度政策目標，蔣萬安更喊話，持續帶領台北市民大步邁進，力拚連任意味濃厚，而頻頻被點名參選新北市長的，北市副市長李四川，則是沒有公開行程，但另一邊可能競爭對手，已經積極搶曝光度，主持人說：「市長好，早安。」

新北市長侯友宜和副市長劉和然，一同出席新北元旦升旗和健走活動，同台的還有民眾黨主席黃國昌，新北市長侯友宜說：「只要是新北市民，或是希望到新北市來參與元旦升旗的，我們都非常非常地歡迎。」

新北市副市長劉和然說：「政治太早進入到整個國政跟市政的推動，其實對人民來講，對我們市民來講，不是公平的，所以如果以我的角度，我還是覺得按照自己的節奏。」

新北市長人選，藍白還在整合階段，確定要角逐新北市長大位的，民進黨立委蘇巧慧，也在元旦這天現身新北汐止，參與運動會，立委(民)蘇巧慧說：「那也希望2026這一年，我能繼續和所有的新北市民，一起努力打拚。」隨著2026新年來臨，選戰正式進入倒數計時，各方人馬在鳴槍之前已經先起跑。

